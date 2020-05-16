Хацкевич: «„Ротор“ готов к выступлению в Премьер-Лиге»

Главный тренер «Ротора» прокомментировал решение досрочно завершить сезон ФНЛ , а также присудить волгоградскому клубу путевку в РПЛ .

Мы очень рады. Спустя 16 лет высший дивизион возвращается в Волгоград! Это город с большими футбольными традициями, он заслуживает того, чтобы быть представленным в Премьер-Лиге. Мы были готовы к продолжению первенства, но в ФНЛ своя специфика — сложная логистка, большие расстояния. На первом месте должно стоять здоровье людей. Могу только сказать, что «Ротор» готов к выступлению в Премьер-Лиге. После чемпионата мира 2018 в городе остался потрясающий стадион, на который болельщик ходит с удовольствием, создана инфраструктура.

Все ребята, которых мы пригласили в межсезонье, игроки высокого уровня и брались для усиления. Жаль, что нам не удалось посмотреть их в деле по ходу сезона. Но вы правы, мы доукомплектовались с расчетом на Премьер-лигу. Плодотворно провели три сбора, настраивались на весеннюю часть…

Сейчас тренерский штаб будет плотно заниматься селекционной работой. Пока мы ее не обсуждали, поскольку ждем конкретных цифр — на какие условия можем приглашать новичков. То, что «Ротор» — в Премьер-Лиге, стало известно только 15 мая. Двигаемся шаг за шагом. Естественно, усиление на определенные позиции требуется. Подход будет точечным. Есть ребята, у которых заканчиваются контракты. По каждому футболисту решение будем принимать отдельно.