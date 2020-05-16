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Хацкевич: «„Ротор“ готов к выступлению в Премьер-Лиге»

сегодня, 09:51

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал решение досрочно завершить сезон ФНЛ, а также присудить волгоградскому клубу путевку в РПЛ.

Мы очень рады. Спустя 16 лет высший дивизион возвращается в Волгоград! Это город с большими футбольными традициями, он заслуживает того, чтобы быть представленным в Премьер-Лиге. Мы были готовы к продолжению первенства, но в ФНЛ своя специфика — сложная логистка, большие расстояния. На первом месте должно стоять здоровье людей. Могу только сказать, что «Ротор» готов к выступлению в Премьер-Лиге. После чемпионата мира 2018 в городе остался потрясающий стадион, на который болельщик ходит с удовольствием, создана инфраструктура.

Все ребята, которых мы пригласили в межсезонье, игроки высокого уровня и брались для усиления. Жаль, что нам не удалось посмотреть их в деле по ходу сезона. Но вы правы, мы доукомплектовались с расчетом на Премьер-лигу. Плодотворно провели три сбора, настраивались на весеннюю часть…

Сейчас тренерский штаб будет плотно заниматься селекционной работой. Пока мы ее не обсуждали, поскольку ждем конкретных цифр — на какие условия можем приглашать новичков. То, что «Ротор» — в Премьер-Лиге, стало известно только 15 мая. Двигаемся шаг за шагом. Естественно, усиление на определенные позиции требуется. Подход будет точечным. Есть ребята, у которых заканчиваются контракты. По каждому футболисту решение будем принимать отдельно.

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Все комментарии
post-navigator
post-navigator ответ VIPded (раскрыть)
сегодня в 11:47
Передай ещё привет все жителям Сталинабада, Сталиниси, Сталинска, Сталиногорска, Сталинки, Сталинири, Сталина, Орашул-Сталина, Сталинвароша, Сталиногруда - и - что особенно доставляет - Сталинштадта!!!
galem72
galem72
сегодня в 10:39
"...Ротор готов к выступлению в Премьер-Лиге..."

А чё бы ему не быть готовым? "Добродушное" население Волгоградской области "с радостью" оплатит все прихоти этого бюджетного кружка вне зависимости от результата выступлений в РПЛ.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:18
Ротор может и выстрелить.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:13
Громогласно... Сезон покажет. С большим футболом, Сталинград!!!
post-navigator
post-navigator
сегодня в 10:02
Только не Потоп!
Балтику уж бы взяли что ли...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:59
Ротора хватит на один сезон.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:53
выступать могут все))) вот на сколько удачно это вопрос)))
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