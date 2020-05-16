Жуков: «Решение о возобновлении РПЛ нормальное, спорт возвращается»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что решение РФС по вопросу возобновления чемпионата России является нормальным, спорт будет понемногу возвращаться.

Решение о возобновлении чемпионата принято. В Германии сегодня начинают играть, у нас — примерно через месяц. Я думаю, это нормально, и ситуация не будет ухудшаться. Все уже заждались.