Жуков: «Решение о возобновлении РПЛ нормальное, спорт возвращается»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что решение РФС по вопросу возобновления чемпионата России является нормальным, спорт будет понемногу возвращаться.
Решение о возобновлении чемпионата принято. В Германии сегодня начинают играть, у нас — примерно через месяц. Я думаю, это нормально, и ситуация не будет ухудшаться. Все уже заждались.
Да, могут быть форс-мажоры, но почему не попробовать, если есть такая возможность. Здесь РФС смотрит на опыт других стран — мы не первые, мы идем с определенным отставанием от других стран. Нужно постепенно возвращаться к нормальной жизни, также, как и возвращаются предприятия. Наш спорт понемногу будет возвращаться, во всех сферах жизни все будет понемногу оживляться.
И здесь РПЛ может поучиться у Бундеслиги.
Они первопроходцы.
И здесь РПЛ может поучиться у Бундеслиги.
Они первопроходцы.