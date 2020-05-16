ГлавнаяНовости

Жуков: «Решение о возобновлении РПЛ нормальное, спорт возвращается»

сегодня, 13:18

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что решение РФС по вопросу возобновления чемпионата России является нормальным, спорт будет понемногу возвращаться.

Решение о возобновлении чемпионата принято. В Германии сегодня начинают играть, у нас — примерно через месяц. Я думаю, это нормально, и ситуация не будет ухудшаться. Все уже заждались.

Да, могут быть форс-мажоры, но почему не попробовать, если есть такая возможность. Здесь РФС смотрит на опыт других стран — мы не первые, мы идем с определенным отставанием от других стран. Нужно постепенно возвращаться к нормальной жизни, также, как и возвращаются предприятия. Наш спорт понемногу будет возвращаться, во всех сферах жизни все будет понемногу оживляться.

Все новости
Цаллагов: «Больше замен — больше свежих игроков на поле»
Сегодня, 14:15 Комментарии1
Глушаков: «Я профессионал, поддерживал форму всё это время»
Сегодня, 14:10 Комментарии3
Цаллагов: «Успеет ли Рами выучить имена? Всё зависит от его способностей»
Сегодня, 14:05 Комментарии2
Трачук: «Легионеры — обычные люди, на карантине положено сидеть 2 недели»
Сегодня, 13:48 Комментарии2
Игонин: «РФС лишь предлагает возобновить чемпионат России»
Сегодня, 12:23 Комментарии6
Президент «Урала»: «У нас преимущество над другими командами»
Сегодня, 11:02 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:01
Когда-то это должно случиться
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:29, ред.
До полноценного возвращения ещё много надо решить вопросов.

И здесь РПЛ может поучиться у Бундеслиги.
Они первопроходцы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:29
Кто бы сомневался...
Pevandr
Pevandr
сегодня в 13:26
За что он почетный?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:19
Абсолютно верное решение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100