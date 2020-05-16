ФНЛ не получала писем от «Авангарда» о снятии с чемпионата

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги не получало писем от курского «Авангарда» с уведомлением об отказе участвовать в сезоне-2020/21.

Срок подачи документов на лицензирование продлен до 30 мая, и до завершения процедуры и официального объявления результатов обсуждать шансы той или иной команды успешно его пройти и выступить в следующем сезоне считаю некорректным. В то же время, никакого уведомления об отказе от участия от «Авангарда» мы не получали. Собственно, такая процедура в межсезонье и не предусмотрена. Наоборот, прошедшие лицензирование клубы должны будут прислать в ФНЛ подтверждение участия в первенстве.