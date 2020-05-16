ГлавнаяНовости

ФНЛ не получала писем от «Авангарда» о снятии с чемпионата

сегодня, 15:11

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги не получало писем от курского «Авангарда» с уведомлением об отказе участвовать в сезоне-2020/21.

Срок подачи документов на лицензирование продлен до 30 мая, и до завершения процедуры и официального объявления результатов обсуждать шансы той или иной команды успешно его пройти и выступить в следующем сезоне считаю некорректным. В то же время, никакого уведомления об отказе от участия от «Авангарда» мы не получали. Собственно, такая процедура в межсезонье и не предусмотрена. Наоборот, прошедшие лицензирование клубы должны будут прислать в ФНЛ подтверждение участия в первенстве.

Все новости
Семак: «Поддерживаю введение пяти замен за матч»
Сегодня, 20:59 Комментарии2
Геркус — о Холанде: «Чем его кормят?»
Сегодня, 20:32 Комментарии4
Евсеев посмотрел рурское дерби, занимаясь на велотренажёре
Сегодня, 20:28 ФотоКомментарии3
Мостовой — о рурском дерби: «Такой футбол только под бокал вина смотреть»
Сегодня, 20:21 Комментарии7
Глушаков — об игре Холанда: «Фактурный. Думаю, есть перспективы»
Сегодня, 19:54 ФотоКомментарии3
Васильков: «Легионеры должны стараться добраться до своей спортивной базы»
Сегодня, 19:03 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:48
Уже снялись.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:25
Кони почту не возят))) Карантин ведь)))
drug01
drug01
сегодня в 15:13
Значит будут играть
beefs
beefs
сегодня в 15:12
еще один кандидат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100