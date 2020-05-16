Глушаков: «Я профессионал, поддерживал форму всё это время»

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал решение о возобновлении сезона РПЛ .

Соскучился ли по футболу? Соскучился не то слово! Мы все — и болельщики и футболисты — в первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда внезапно не стало футбола. И чем дальше это продолжалось, тем сильнее, конечно, хотелось все вернуть назад. Но ситуация с эпидемией очень серьезная и затрагивает не только футбол и спорт. Изменилась все, и, видимо, привычная жизнь вернется не сразу. Решение РФС возобновить сезон может стать первой весточкой, что все как-то налаживается. Люди, наверное, заждались. А футболисты — профессионалы, я был готов к любому сценарию и поддерживал форму все это время.

Надеюсь, что это взвешенное решение. Вряд ли решали сгоряча, все должны понимать, что на первом месте — здоровье людей. РФС вроде и сейчас говорит, что окончательные решения принимаются на уровне правительства. Думаю, что, конечно, смотрели на опыт и схожие действия в Европе — в Германии, Испании, Италии и Англии планируют доигрывать сезон. Плюс в УЕФА рекомендовали то же самое.