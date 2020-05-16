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Глушаков: «Я профессионал, поддерживал форму всё это время»

сегодня, 14:10

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал решение о возобновлении сезона РПЛ

Соскучился ли по футболу? Соскучился не то слово! Мы все — и болельщики и футболисты — в первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда внезапно не стало футбола. И чем дальше это продолжалось, тем сильнее, конечно, хотелось все вернуть назад. Но ситуация с эпидемией очень серьезная и затрагивает не только футбол и спорт. Изменилась все, и, видимо, привычная жизнь вернется не сразу. Решение РФС возобновить сезон может стать первой весточкой, что все как-то налаживается. Люди, наверное, заждались. А футболисты — профессионалы, я был готов к любому сценарию и поддерживал форму все это время.

Надеюсь, что это взвешенное решение. Вряд ли решали сгоряча, все должны понимать, что на первом месте — здоровье людей. РФС вроде и сейчас говорит, что окончательные решения принимаются на уровне правительства. Думаю, что, конечно, смотрели на опыт и схожие действия в Европе — в Германии, Испании, Италии и Англии планируют доигрывать сезон. Плюс в УЕФА рекомендовали то же самое.

Многие клубы, в том числе «Ахмат», выступали против возобновления сезона? Мне кажется, в этой ситуации невозможно принять решение, которое устраивало бы всех. Ситуация слишком сложная, много неопределенности, много важных вопросов, которые нужно решить, чтобы возобновить сезон. Хочется верить, что РФС и РПЛ попытались максимально учесть мнение всех — и клубов, и футболистов и ожидания болельщиков.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:28
вот и посмотрим форму чего ты поддерживал))
marvel777
marvel777
сегодня в 14:16, ред.
баня,водка,мистер ферст
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:12
Банщик исправно и профессионально топил баньку. Гыгыгы
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