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Цаллагов: «Больше замен — больше свежих игроков на поле»

сегодня, 14:15

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов поделился мнением о решении проводить пять замен во время матчей.

Физическое состояние? Нормальное. Стараюсь двигаться, быть в тонусе, слежу за формой. Конечно, футбола не хватает, но впереди целый месяц — уверен, что этого достаточно, чтобы прийти в кондиции. Тут еще нужно понимать, что тренировки это одно, а игры — другое. Нужен определенный игровой режим, чтобы полностью вкатиться в оставшийся сезон. Думаю, физически все будут готовы нормально, а вот чтобы наладить игровые связи, может потребоваться чуть больше времени. Если не ошибаюсь, командам еще будет разрешено делать по пять замен.

Думаю, это делается с учетом того, что между играми не будет много пауз. Больше замен — больше свежих игроков на поле, больше возможности отдохнуть тем, кто играет постоянно. И всё это дает больше вариативности для тренера.

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VIPded
VIPded
сегодня в 14:24, ред.
Капитан Логика...)))
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