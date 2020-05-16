Защитник «Сочи» поделился мнением о решении проводить пять замен во время матчей.

Физическое состояние? Нормальное. Стараюсь двигаться, быть в тонусе, слежу за формой. Конечно, футбола не хватает, но впереди целый месяц — уверен, что этого достаточно, чтобы прийти в кондиции. Тут еще нужно понимать, что тренировки это одно, а игры — другое. Нужен определенный игровой режим, чтобы полностью вкатиться в оставшийся сезон. Думаю, физически все будут готовы нормально, а вот чтобы наладить игровые связи, может потребоваться чуть больше времени. Если не ошибаюсь, командам еще будет разрешено делать по пять замен.

Думаю, это делается с учетом того, что между играми не будет много пауз. Больше замен — больше свежих игроков на поле, больше возможности отдохнуть тем, кто играет постоянно. И всё это дает больше вариативности для тренера.