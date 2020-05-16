«Интер» в ближайшее время сообщит «Барсе», кого хочет получить за Лаутаро

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сегодня, 19:12

«Барселона» ведет переговоры с «Интером» по трансферу нападающего .

«Нерадзурри» хотят получить отступные за аргентинца, которые составляют 111 млн евро. «Барселона» готова заплатить 60 млн евро и включить в сделку нескольких игроков. По информации источника, «Интер» больше всего интересуется защитниками , , Хуниором Фирпо и , полузащитниками и .

Спортивный директор Джузеппе Маротта и главный тренер обсуждают этот вопрос. «Интер» хочет усилить позицию правого защитника. Таким образом, Нелсон Семеду может оказаться в итальянском клубе. В ближайшие дни «Интер» сообщит о своем решении «Барселоне».