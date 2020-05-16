«Интер» в ближайшее время сообщит «Барсе», кого хочет получить за Лаутаро

«Барселона» ведет переговоры с «Интером» по трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса.
«Нерадзурри» хотят получить отступные за аргентинца, которые составляют 111 млн евро. «Барселона» готова заплатить 60 млн евро и включить в сделку нескольких игроков. По информации источника, «Интер» больше всего интересуется защитниками Нелсоном Семеду, Жан-Клером Тодибо, Хуниором Фирпо и Самюэлем Умтити, полузащитниками Артуро Видалем и Карлесом Аленьей.
Спортивный директор Джузеппе Маротта и главный тренер Антонио Конте обсуждают этот вопрос. «Интер» хочет усилить позицию правого защитника. Таким образом, Нелсон Семеду может оказаться в итальянском клубе. В ближайшие дни «Интер» сообщит о своем решении «Барселоне».