ГлавнаяНовости

«Интер» в ближайшее время сообщит «Барсе», кого хочет получить за Лаутаро

сегодня, 19:12

«Барселона» ведет переговоры с «Интером» по трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса.

«Нерадзурри» хотят получить отступные за аргентинца, которые составляют 111 млн евро. «Барселона» готова заплатить 60 млн евро и включить в сделку нескольких игроков. По информации источника, «Интер» больше всего интересуется защитниками Нелсоном Семеду, Жан-Клером Тодибо, Хуниором Фирпо и Самюэлем Умтити, полузащитниками Артуро Видалем и Карлесом Аленьей.

Спортивный директор Джузеппе Маротта и главный тренер Антонио Конте обсуждают этот вопрос. «Интер» хочет усилить позицию правого защитника. Таким образом, Нелсон Семеду может оказаться в итальянском клубе. В ближайшие дни «Интер» сообщит о своем решении «Барселоне».

Все новости
Слухи«Наполи» готов продать Милика за 50 млн евро
Сегодня, 20:15 Комментарии5
СлухиАнчелотти хочет видеть Кулибали в «Эвертоне»
Сегодня, 16:38 Комментарии2
Слухи«Арсенал» интересуется Ареоля
Сегодня, 16:36 Комментарии2
СлухиЗидан продолжает настаивать на трансфере Погба в «Реал»
Сегодня, 16:17 Комментарии7
Слухи«Фиорентина» намерена подписать Белотти
Сегодня, 15:47 Комментарии3
Лукаку уговаривает партнеров по сборной Бельгии переходить в «Интер»
Сегодня, 15:42 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 20:17
За одного получить трех неплохой вариант, защитник Интеру нужен.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:13
Так кто будет в +?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 20:10
Да, настали времена, когда Интер играет погоду))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:15
Сериал Коутиньо,Неймара закончился,продолжается многосерийный сериал про Лаутаро,кот будет сидеть в запасе у Барсы а потом уйдет в аренду и продажа за копейки.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:14
Интер долго переберает
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100