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Анчелотти хочет видеть Кулибали в «Эвертоне»

сегодня, 16:38

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали склоняется к тому, чтобы покинуть Неаполь нынешним летом.

Как сообщается источник со ссылкой на Sky Italia, сенегальский защитник готов провести встречу с главным тренером «Эвертона» Карло Анчелотти, который собирается убедить Кулибали переехать в Англию.

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио говорит:

Я искренне надеюсь, что Кулибали останется в «Наполи», потому что он отличный игрок. Но нужно быть осторожными с клубами Премьер-Лиги, особенно с «Эвертоном». Карло Анчелотти хочет построить отличную команду и Кулибали входит в его планы.

Ранее слухи связывали сенегальца с переходом в ПСЖ и «Ливерпуль».

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:57
Мбаппуна с Погбуном еще ему туда)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:45
Папа Карло серьёзно настроен в Эвертоне.
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