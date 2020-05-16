Анчелотти хочет видеть Кулибали в «Эвертоне»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали склоняется к тому, чтобы покинуть Неаполь нынешним летом.
Как сообщается источник со ссылкой на Sky Italia, сенегальский защитник готов провести встречу с главным тренером «Эвертона» Карло Анчелотти, который собирается убедить Кулибали переехать в Англию.
Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио говорит:
Я искренне надеюсь, что Кулибали останется в «Наполи», потому что он отличный игрок. Но нужно быть осторожными с клубами Премьер-Лиги, особенно с «Эвертоном». Карло Анчелотти хочет построить отличную команду и Кулибали входит в его планы.
Ранее слухи связывали сенегальца с переходом в ПСЖ и «Ливерпуль».