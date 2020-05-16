Анчелотти хочет видеть Кулибали в «Эвертоне»

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сегодня, 16:38

Защитник «Наполи» склоняется к тому, чтобы покинуть Неаполь нынешним летом.

Как сообщается источник со ссылкой на Sky Italia, сенегальский защитник готов провести встречу с главным тренером «Эвертона» , который собирается убедить Кулибали переехать в Англию.

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио говорит:

Я искренне надеюсь, что Кулибали останется в «Наполи», потому что он отличный игрок. Но нужно быть осторожными с клубами Премьер-Лиги, особенно с «Эвертоном». Карло Анчелотти хочет построить отличную команду и Кулибали входит в его планы.