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Лукаку уговаривает партнеров по сборной Бельгии переходить в «Интер»

сегодня, 15:42

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку призывает своих соотечественников переходить в миланский клуб.

Как сообщается, Тома Менье (ПСЖ), Ян Вертонген («Тоттенхэм») и Дрис Мертенс («Наполи»), которые летом станут свободными агентами, могут перейти в «Интер». Одним из ключевых факторов переезда бельгийцев в Милан называют форварда Ромелу Лукаку, который рекомендует своим соотечественникам переходить именно в «Интер».

Также «Интер» может дать второй шанс полузащитнику Радже Наингголану, который проводит этот сезон в аренде в «Кальяри».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:23
Будет мини сборная Бельгии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:37
У каждого из них свои планы.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:46
Во какой продажный негр.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:45
Уговаривай не уговаривай не пойдут
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:45
Ну , не Лукаку же это должен решать???
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