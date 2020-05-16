Лукаку уговаривает партнеров по сборной Бельгии переходить в «Интер»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку призывает своих соотечественников переходить в миланский клуб.
Как сообщается, Тома Менье (ПСЖ), Ян Вертонген («Тоттенхэм») и Дрис Мертенс («Наполи»), которые летом станут свободными агентами, могут перейти в «Интер». Одним из ключевых факторов переезда бельгийцев в Милан называют форварда Ромелу Лукаку, который рекомендует своим соотечественникам переходить именно в «Интер».
Также «Интер» может дать второй шанс полузащитнику Радже Наингголану, который проводит этот сезон в аренде в «Кальяри».