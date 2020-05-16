Лукаку уговаривает партнеров по сборной Бельгии переходить в «Интер»

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сегодня, 15:42

Нападающий «Интера» призывает своих соотечественников переходить в миланский клуб.

Как сообщается, ( ПСЖ ), («Тоттенхэм») и («Наполи»), которые летом станут свободными агентами, могут перейти в «Интер». Одним из ключевых факторов переезда бельгийцев в Милан называют форварда Ромелу Лукаку, который рекомендует своим соотечественникам переходить именно в «Интер».

Также «Интер» может дать второй шанс полузащитнику , который проводит этот сезон в аренде в «Кальяри».