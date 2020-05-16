Кроос вновь объяснил свои слова против сокращения зарплат

Полузащитник «Реала» снова прокомментировал свои слова о снижении зарплат игрокам:

Я бы и сегодня сказал тоже самое. Любой, у кого есть мозг, понял что именно я сказал. Я не извинялся, потому что мне не за что извиняться. Объяснил это еще один раз. Есть разница между нежеланием и недопониманием. Я сказал ту фразу еще тогда, когда «Реал» не вел переговоры с футболистами о сокращении окладов. Не секрет, что у «Реала» дела идут неплохо.

Для меня было ясно. Раз клуб не объявил о снижении зарплат футболистам, чтобы помочь сотрудникам, то я не должен отказываться от нее. Я бы предпочел сохранить свою зарплату и помочь тем, кому нужна моя помощь. Когда клуб обратился к нам, то стало ясно, что мы откажемся от части зарплат для помощи другим сотрудникам.