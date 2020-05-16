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Тренер «Шальке»: «Это была плохая игра, и мы заслужили поражение»

сегодня, 19:42
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Главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер прокомментировал разгромное поражение в матче 26-го тура Бундеслиги с «Боруссией» Д (0:4).

Это была плохая игра, и мы заслужили поражение. Сегодня мы были недостаточно храбры. Нам нужно исправиться в следующем матче.

Мы дали сопернику слишком много свободы и пространства. Их голов можно было бы избежать. У нашей команды очень большой потенциал, несмотря на результат. Я не хочу начинать сомневаться в этом только из-за сегодняшнего дня.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:30
Не ожидал
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:01
4:0) понятно, что заслужили...
Abris
Abris
сегодня в 20:00
Правду сказал.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:59
Вообще не интересно смотреть было.
Такое ощущение что товарищеский матч на сборах в межсезонье.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:52
хуже некуда.
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