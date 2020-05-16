Тренер «Шальке»: «Это была плохая игра, и мы заслужили поражение»

Главный тренер «Шальке» прокомментировал разгромное поражение в матче 26-го тура Бундеслиги с «Боруссией» Д (0:4).

Это была плохая игра, и мы заслужили поражение. Сегодня мы были недостаточно храбры. Нам нужно исправиться в следующем матче.

Мы дали сопернику слишком много свободы и пространства. Их голов можно было бы избежать. У нашей команды очень большой потенциал, несмотря на результат. Я не хочу начинать сомневаться в этом только из-за сегодняшнего дня.