Геркус: «Видимо, это и есть работа — закончить благополучные времена»

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сегодня, 11:43

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал интервью председателя совета директоров Анатолия Мещерякова, который заявил, что руководство клуба довольно работой гендиректора Василия Кикнадзе.

Геркус ретвитнул новость и сделал подпись: «Довольны значит. Да уж, работа видна всем!»

Также Геркус процитировал еще одну фразу Мещерякова из интервью, где он благодарит главного тренера Юрия Сёмина за работу.

«Видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались».