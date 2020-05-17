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Геркус: «Видимо, это и есть работа — закончить благополучные времена»

сегодня, 11:43

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал интервью председателя совета директоров Анатолия Мещерякова, который заявил, что руководство клуба довольно работой гендиректора Василия Кикнадзе.

Геркус ретвитнул новость и сделал подпись: «Довольны значит. Да уж, работа видна всем!»

Также Геркус процитировал еще одну фразу Мещерякова из интервью, где он благодарит главного тренера Юрия Сёмина за работу.

«Видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:00
Подклол конкретно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:54
Добротный троллинг...
beefs
beefs
сегодня в 11:45
сами разберутся в своем хозяйстве
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