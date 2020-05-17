Рангник готов предложить «Милану» кандидатуру Розе на пост главного тренера

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сегодня, 20:29

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» может получить приглашение возглавить «Милан».

Глава спортивных проектов компании «Ред Булл» , который считается главным претендентом на пост наставника итальянского клуба, может предложить «россонери» кандидатуру Розе. Ранее сообщалось, что Рангник хотел бы пригласить в «Милан» главного тренера «РБ Лейпциг» . Однако тот не заинтересован в этом предложении.

Впрочем, владельцы «Милана» хотят, чтобы Рангник сам возглавил команду.