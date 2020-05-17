Рангник готов предложить «Милану» кандидатуру Розе на пост главного тренера

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе может получить приглашение возглавить «Милан».
Глава спортивных проектов компании «Ред Булл» Ральф Рангник, который считается главным претендентом на пост наставника итальянского клуба, может предложить «россонери» кандидатуру Розе. Ранее сообщалось, что Рангник хотел бы пригласить в «Милан» главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна. Однако тот не заинтересован в этом предложении.
Впрочем, владельцы «Милана» хотят, чтобы Рангник сам возглавил команду.