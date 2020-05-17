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Рангник готов предложить «Милану» кандидатуру Розе на пост главного тренера

сегодня, 20:29

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе может получить приглашение возглавить «Милан».

Глава спортивных проектов компании «Ред Булл» Ральф Рангник, который считается главным претендентом на пост наставника итальянского клуба, может предложить «россонери» кандидатуру Розе. Ранее сообщалось, что Рангник хотел бы пригласить в «Милан» главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна. Однако тот не заинтересован в этом предложении.

Впрочем, владельцы «Милана» хотят, чтобы Рангник сам возглавил команду.

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 21:24
Рангник не хочет выполнять сизифов труд - вытаскивать Милан из болота
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 21:18
С одной стороны,Милан клуб с именем,историей и болельщиками,а с другой там сейчас такой бардак,что не знаю кто из качественных тренеров согласиться там рулить...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:08
трудно милану будет найти хорошего рулевого))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:41
Ну и... зачем ему тонущий Милан?, если есть Боруссия, которая уверенно занимает третье место!)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:40
Кого только не сватают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:33
Скоро уаидим...
hzjqr58k7e6c
hzjqr58k7e6c
сегодня в 20:30
Возможно и получит.
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