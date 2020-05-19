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Пасторе может продолжить карьеру в МЛС

вчера, 17:16

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в МЛС.

Как сообщается, в услугах аргентинского хавбека заинтересован «Сиэтл Саундерс». Высокая зарплата Пасторе вынуждает римский клуб искать команды, которые готовы купить аргентинца.

Ранее появились слухи о том, что 30-летний полузащитник может продолжить карьеру в «Интер Майами». Однако клуб Дэвида Бекхэма не рассматривает вариант с подписанием Пасторе из-за возраста игрока.

Теперь главным претендентом на экс-хавбека ПСЖ называют «Сиэтл Саундерс». Чемпион МЛС и «Рома» уже ведут переговоры о переходе Пасторе, и как отмечается, обе стороны «оптимистично настроены» в этом вопросе.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 21:08
Карьера Пасторе уже лет пять как ни о чем.
Bordend
Bordend
вчера в 17:17
Там больше платят.
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