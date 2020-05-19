Пасторе может продолжить карьеру в МЛС

1589897814

вчера, 17:16

Полузащитник «Ромы» может продолжить карьеру в МЛС .

Как сообщается, в услугах аргентинского хавбека заинтересован «Сиэтл Саундерс». Высокая зарплата Пасторе вынуждает римский клуб искать команды, которые готовы купить аргентинца.

Ранее появились слухи о том, что 30-летний полузащитник может продолжить карьеру в «Интер Майами». Однако клуб не рассматривает вариант с подписанием Пасторе из-за возраста игрока.