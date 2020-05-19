Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в МЛС.
Как сообщается, в услугах аргентинского хавбека заинтересован «Сиэтл Саундерс». Высокая зарплата Пасторе вынуждает римский клуб искать команды, которые готовы купить аргентинца.
Ранее появились слухи о том, что 30-летний полузащитник может продолжить карьеру в «Интер Майами». Однако клуб Дэвида Бекхэма не рассматривает вариант с подписанием Пасторе из-за возраста игрока.
Теперь главным претендентом на экс-хавбека ПСЖ называют «Сиэтл Саундерс». Чемпион МЛС и «Рома» уже ведут переговоры о переходе Пасторе, и как отмечается, обе стороны «оптимистично настроены» в этом вопросе.