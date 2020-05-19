ГлавнаяНовости

Стейринг покинул пост главного тренера «Витесса»

вчера, 19:19

«Витесс» объявил о том, что Эдвард Стейринг не будет занимать должность главного тренера команды в следующем сезоне.

Специалист останется в клубе, но будет работать на другой должности.

Напомним, что Стейринг был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Витесса» в декабре прошлого года.

Все новости
ОфициальноРуководство «Катании» подало в отставку
Сегодня, 14:54 Комментарии4
СлухиВан Боммел хочет стать главным тренером «Милана»
Вчера, 21:01 Комментарии6
СлухиЮрий Газзаев может сменить «Енисей» на «Аланию»
Вчера, 14:10 Комментарии4
СлухиБенитес может вернуться в «Ньюкасл»
17 мая Комментарии3
СлухиРангник хочет видеть Нагельсманна в «Милане»
16 мая Комментарии4
ОфициальноСубисаррета покинул пост спортивного директора «Марселя»
14 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:35
Значит дело не в бобине.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:33
там не нужен тренер)))
Byvaliy
Byvaliy
вчера в 20:31
После Слуцкого там ни одному тренеру делать нечего.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:28
Может дело не в тренерах?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:19
Тренер Витесса - это диагноз неудачника.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100