Стейринг покинул пост главного тренера «Витесса»

«Витесс» объявил о том, что Эдвард Стейринг не будет занимать должность главного тренера команды в следующем сезоне.
Специалист останется в клубе, но будет работать на другой должности.
Edward Sturing gaat komend seizoen in een andere rol verder bij Vitesse— Vitesse (@MijnVitesse) May 19, 2020
💬 De huidige interim-hoofdtrainer en de club zijn in gesprek over een andere functie https://t.co/U9khY0sdMy#Vitesse pic.twitter.com/VPJGush8zf
Напомним, что Стейринг был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Витесса» в декабре прошлого года.