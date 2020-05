Стейринг покинул пост главного тренера «Витесса»

«Витесс» объявил о том, что не будет занимать должность главного тренера команды в следующем сезоне.

Специалист останется в клубе, но будет работать на другой должности.

Edward Sturing gaat komend seizoen in een andere rol verder bij Vitesse



💬 De huidige interim-hoofdtrainer en de club zijn in gesprek over een andere functie https://t.co/U9khY0sdMy#Vitesse pic.twitter.com/VPJGush8zf