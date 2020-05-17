Бенитес может вернуться в «Ньюкасл»

Руководство «Ньюкасла» может пригласить на пост наставника команды Рафаэля Бенитеса, ныне тренирующего «Далянь Ифан». Бенитес возглавлял «Ньюкасл» в 2016-2019 годах. Он может вновь стать тренером «сорок», когда клуб будет приобретен инвестиционной группой из Саудовской Аравии. Ожидается, что «Ньюкасл» вскоре перейдет под контроль этих инвесторов.
Отметим, что, по данным СМИ, основным кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла» является Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что аргентинский специалист уже провел переговоры насчет работы в клубе.