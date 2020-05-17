Бенитес может вернуться в «Ньюкасл»

1589719307

сегодня, 15:41

Руководство «Ньюкасла» может пригласить на пост наставника команды , ныне тренирующего «Далянь Ифан». Бенитес возглавлял «Ньюкасл» в 2016-2019 годах. Он может вновь стать тренером «сорок», когда клуб будет приобретен инвестиционной группой из Саудовской Аравии. Ожидается, что «Ньюкасл» вскоре перейдет под контроль этих инвесторов.