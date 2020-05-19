ПСЖ контактировал с представителями Пьянича

«Пари Сен-Жермен» на днях связался с представителями хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича, чтобы обсудить потенциальный трансфер игрока, сообщает источник со ссылкой на Le Parisien.
Парижане рассчитывают сначала согласовать условия контракта с футболистом, а затем — договориться о сделке с «Ювентусом». Вероятно, ПСЖ предложит туринцам полузащитника Леандро Паредеса в обмен на Пьянича.
Согласно данным СМИ, помимо ПСЖ, в услугах Пьянича заинтересована «Барселона». Также сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в «Челси».