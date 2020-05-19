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ПСЖ контактировал с представителями Пьянича

вчера, 22:32

«Пари Сен-Жермен» на днях связался с представителями хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича, чтобы обсудить потенциальный трансфер игрока, сообщает источник со ссылкой на Le Parisien.

Парижане рассчитывают сначала согласовать условия контракта с футболистом, а затем — договориться о сделке с «Ювентусом». Вероятно, ПСЖ предложит туринцам полузащитника Леандро Паредеса в обмен на Пьянича.

Согласно данным СМИ, помимо ПСЖ, в услугах Пьянича заинтересована «Барселона». Также сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в «Челси».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ SSPZ (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
Да мне фиолетово теперь. Я играю на ставках и не за футболки. Надоест эта байда и свалю отсюда.Нервы дороже , а он пускай тешит своё самолюбие!
STVA 1
STVA 1 ответ SSPZ (раскрыть)
вчера в 22:41
Ну да!Все козлы , а один ты Д Артаньян)))Будет тебе известно и я уже писал, что поднимался этот вопрос и я с админами разговаривал на эту тему , месяца три назад что ли!Да многие писали. Зачем сотрясать воздух , если всё ими сказано!
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 22:41
Всех собирают, кто мало мальски свободен.
SSPZ
SSPZ ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:40
А игра в Конкурсе прогнозов, зная, сколько клонов у Михаила Славнова-это не игра с ветряными мельницами)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:40
Надо усиливаться, денежки осваивать...
Eddja
Eddja
вчера в 22:35
Опять везде шныряют.
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