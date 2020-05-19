ПСЖ контактировал с представителями Пьянича

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вчера, 22:32

«Пари Сен-Жермен» на днях связался с представителями хавбека «Ювентуса» , чтобы обсудить потенциальный трансфер игрока, сообщает источник со ссылкой на Le Parisien.

Парижане рассчитывают сначала согласовать условия контракта с футболистом, а затем — договориться о сделке с «Ювентусом». Вероятно, ПСЖ предложит туринцам полузащитника Леандро Паредеса в обмен на Пьянича.