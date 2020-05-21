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Переход Фрэйзера в «Тоттенхэм» может сорваться из-за Моуриньо

сегодня, 00:33

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не уверен, что «шпорам» стоит подписывать контракт с полузащитником «Борнмута» Райаном Фрэйзером, сообщает источник со ссылкой на Express.

Ранее СМИ опубликовали данные, согласно которым «Тоттенхэм» интересуется Фрэйзером. Отмечалось, что игрок хочет пополнить состав «шпор». Вместе с тем теперь известно, что Моуриньо сомневается в способности Фрэйзера эффективно выступать в команде более высокого уровня, чем «Борнмут».  

Контракт полузащитника с «Борнмутом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ожидается, что Фрэйзер сменит клуб в качестве свободного агента. По информации прессы, им интересуется не только «Тоттенхэм», но и «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
сегодня в 00:40
слушать тренера который слил салаха и де брюйне,по крайней мере глупо,интересно куда после тотта моур спустится
Abris
Abris
сегодня в 00:34
Возможно, это к лучшему.
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