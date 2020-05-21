Легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле остался дома

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сегодня, 16:48

Легионеры «Спартака» и тренерский состав команды вернулись в Москву чартерным рейсом из Берлина.

В числе прилетевших — главный тренер Доменико Тедеско и члены его тренерского штаба, а также футболисты Джордан Ларссон, Гус Тиль, Алекс Крал, Самуэль Жиго.

Нападающий команды в Москву не прилетел. Финиш сезона «Спартак» проведет без него.