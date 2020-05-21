Легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле остался дома

Легионеры «Спартака» и тренерский состав команды вернулись в Москву чартерным рейсом из Берлина.
В числе прилетевших — главный тренер Доменико Тедеско и члены его тренерского штаба, а также футболисты Джордан Ларссон, Гус Тиль, Алекс Крал, Самуэль Жиго.
Нападающий команды Андре Шюррле в Москву не прилетел. Финиш сезона «Спартак» проведет без него.
Похоже, Шюррле уже карьеру завершает.
Особо нигде не задерживается в аренде - максимум год отыграет и меняет клубы.
Похоже, Шюррле уже карьеру завершает.
Особо нигде не задерживается в аренде - максимум год отыграет и меняет клубы.
Тест прошли, надеюсь - все живы-здоровы, без болячек.
Шюррле понятно почему не прилетел. Аренда закончилась, а выкупать трансфер никто не собирается. Да и непонятно, здоров ли сейчас немец или снова с травмой?
Тест прошли, надеюсь - все живы-здоровы, без болячек.
Шюррле понятно почему не прилетел. Аренда закончилась, а выкупать трансфер никто не собирается. Да и непонятно, здоров ли сейчас немец или снова с травмой?