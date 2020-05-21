ГлавнаяНовости

Легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле остался дома

сегодня, 16:48

Легионеры «Спартака» и тренерский состав команды вернулись в Москву чартерным рейсом из Берлина.

В числе прилетевших — главный тренер Доменико Тедеско и члены его тренерского штаба, а также футболисты Джордан Ларссон, Гус Тиль, Алекс Крал, Самуэль Жиго.

Нападающий команды Андре Шюррле в Москву не прилетел. Финиш сезона «Спартак» проведет без него.

Все новости
«Долгопрудный» и «Олимп» приняли решение об объединении
Сегодня, 15:28 Комментарии11
Тренеры и легионеры «Крыльев Советов» вернутся в Самару 22 мая
Вчера, 12:47 Комментарии3
Игроки «Крыльев Советов» сдали тесты на коронавирус
19 мая Комментарии4
Ганчаренко вернулся в Москву из Беларуси
19 мая Комментарии10
Слухи«Химки» могут спуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием
19 мая Комментарии24
ОфициальноВсе футболисты «Уфы» «чисты» от коронавируса
19 мая Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:24
Андре совсем ....подстава...
makkie
makkie ответ ziborock (раскрыть)
сегодня в 18:20
Даа, на свежачка тащил - а потом все набрали форму после сборов, и запал иссяк.

Похоже, Шюррле уже карьеру завершает.
Особо нигде не задерживается в аренде - максимум год отыграет и меняет клубы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ wigbor (раскрыть)
сегодня в 18:15
Не называй скакуна гопником.
wigbor
wigbor
сегодня в 18:07
Шуррле скоро вернется помощником гопнику.
Лицом_на_клаве
Лицом_на_клаве
сегодня в 18:02
Шюррде хорошо провёл время в Москве. Главное богато ))))
Eddja
Eddja
сегодня в 17:56
Шуррле требует повышения зарплаты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 17:51
Как в известной и старой рекламе " А что, а вдруг!!!"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:49
Понял, спасибо за инфу
ziborock
ziborock ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:38
Немец по началу был хорош, но потом стал себя вести по зенитовски!
ziborock
ziborock ответ Газпром Арена (раскрыть)
сегодня в 17:36
Вам видней!)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:35
Что не имя, то неликвид, во главе с физруком. Гыгыгы
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 17:34
странные у тебя представления о мужиках)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:32
Да назначили бы зенит чемпионом и начали готовиться к следующему сезону. К чему это квазимодство.???)
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 17:29
Можно в противогазах. Скорости не снизятся.
LOpp
LOpp
сегодня в 17:26
Надеюсь чемпионат не доиграют. Глупо рисковать здоровьем футболистов, судей и др участников матча.
112910415
112910415
сегодня в 17:22
самое время поработать !
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 17:21
А судьи вернулись? Готовы тащить из нижней части таблицы?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:16
посмотрим))) только то покажут вот вопрос)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:12
Я Шюррле - буду дома.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:12
здоровья мужики!!! с завтрашнего дня за работу! )
makkie
makkie
сегодня в 17:08, ред.
Отличные новости!

Тест прошли, надеюсь - все живы-здоровы, без болячек.
Шюррле понятно почему не прилетел. Аренда закончилась, а выкупать трансфер никто не собирается. Да и непонятно, здоров ли сейчас немец или снова с травмой?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:07
Осталось спартачам показать на , то способны после каникул...
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:07
Если интересно, то они в Москве оставались и никуда не летали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:02
А где же Айртон, Мельгареха,Понсе и другие "звезды"? Не приедут?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:00
А че так то? Нефтяные деньги надоели?
Danrog
Danrog
сегодня в 16:56
Главное, Жиго возвращается.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 16:53
приятно видеть, что советы широкова не остались незамеченными :)
Yurza
Yurza
сегодня в 16:53
Шюррле нужно доплатить.
drug01
drug01
сегодня в 16:51
Ждём от вас новостей и предложений
faqynd7j4dbk
faqynd7j4dbk
сегодня в 16:50
Шюррле может и не торопиться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100