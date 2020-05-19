«Химки» могут спуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что «Химки», вышедшие в РПЛ со второго места, испытывают финансовые проблемы.

Пообщался с теми, кто в «Химках», прошли первые консультации по бюджету на ближайший сезон с руководством области и... Денег нет, и давать их никто не собирается. Причем не только на РПЛ . С учетом резкого и болезненного сокращения бюджета в конце этого сезона стоит вопрос о том, найдут ли средства на ФНЛ .