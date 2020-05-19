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«Химки» могут спуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием

сегодня, 12:30

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что «Химки», вышедшие в РПЛ со второго места, испытывают финансовые проблемы.

Пообщался с теми, кто в «Химках», прошли первые консультации по бюджету на ближайший сезон с руководством области и... Денег нет, и давать их никто не собирается. Причем не только на РПЛ. С учетом резкого и болезненного сокращения бюджета в конце этого сезона стоит вопрос о том, найдут ли средства на ФНЛ.

Пока самый реальный сценарий – это ПФЛ. Время на поиск инвестора есть, до дедлайна по лицензированию времени вагон. Если ситуация не изменится, то место в РПЛ сохранит 15-я команда чемпионата (при условии прохождения лицензирования).

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yasukuni
yasukuni ответ andrey11692 (раскрыть)
сегодня в 15:49, ред.
Это никак не поможет ему подняться наверх. Дюкову-Прядкину никакие законы и регламенты не писаны. Что хоТЮ, то и вороТЮ.
vampir1991
vampir1991
сегодня в 15:35
По регламенту переходов РПЛ-ФНЛ, в случае, если снимается команда, получившая право на выход в РПЛ, её место должен занять проигравший участник переходных матчей (соответственно рангу: 13-я РПЛ, 14-я РПЛ, 3-я ФНЛ, 4-я ФНЛ).

Стыки у нас в этом сезоне отменили, 13-я и 14-я команды остаются. Логично было бы дать право выхода 3-й команде ФНЛ, которая должна была бы выступать в стыковых матчах (Чертаново)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Byvaliy (раскрыть)
сегодня в 14:52
В околопитерском футболе клубы вообще ликвидируются - Тосно
andrey11692
andrey11692 ответ yasukuni (раскрыть)
сегодня в 14:49
Не надо РОТОР топить , уже прошёл РОТОР лицензирование !
yasukuni
yasukuni
сегодня в 14:14, ред.
Запасной вариант спасения Ахмата? Тогда и Ротор для гарантии нужно утопить. Никто не выходит в РПЛ, значит и вылетать никому не надо. Или, может быть, Крылья разгонят. Торпедо вверх, вниз никого.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:51
Такая беда настигнет многие клубы.
Byvaliy
Byvaliy
сегодня в 13:27
Так бывает в околомосковском футболе.
VAN ARM
VAN ARM ответ VIPded (раскрыть)
сегодня в 12:57
так там все деньги))) остальным только на фнл хватает))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:56
Ну зенитные могли бы и их взять на баланс, как Сочи и Уфу... и команда Химки еще принесла 6 очередных очков миллеру)).😁
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:56
не долго музыка играла .........)))))))))))))))
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 12:54
Таллалаев как -будто зря ушёл с поста главного тренера химок перед возобновлением весеней стадией чемпионата в " лучшей лиге мира", подмосковный клуб сумел сохранить лидеров команды ( а точнее врямя не было их всех продать до закрытия трансферного окна) и в одну калитку выбили из кубка россии торпедовцев. Юран пришедший на смену Таллалаеву похоже живёт в мечтах, как химки будут биться со Спартаком в рпл раздаёт интервью...зачем брать в рпл команду, из которой убежал главный тренер из-за финансовых проблемм клуба??? руководство химок ещё до короновируса объявили, что меняют вектор управления клубом и будут операться на молодых игроков ( денег вобщем нет сказали всем) чем вообще руководители в рфс и рпл заняты? Позвонить не могут и спросить хотят ли те выступать или нет было сложно? цирк...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:46
Их место в ФНЛ займёт Спартак. Гыгыгы
VIPded
VIPded
сегодня в 12:45
Москвы в вышке и так хватает...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:41
Вот и здравствуй ПФЛ
ОПС
ОПС
сегодня в 12:37
Круто, вместо вышки вр вторую лигу.
112910415
112910415
сегодня в 12:37
ситуация далеко не шуточная
это прямо катастрофа ... в самый неудачный момент
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