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Все футболисты «Уфы» «чисты» от коронавируса

сегодня, 09:52

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что по результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба на COVID-19 дали отрицательный результат.

Ранее стало известно, что «Уфа» с сегодняшнего дня возобновляет тренировки.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:18
есть повод для оптимизма))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:09
Сберёг Евсеев футболистов.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:05, ред.
У Евсея не забалуешь, он если что как даст в харю, все коронавирусы сразу повылетают!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:00
В Уфе полный порядок.
beefs
beefs
сегодня в 09:58
это очень радует
mat73
mat73
сегодня в 09:57
Уфа! Алга!
shlomo
shlomo
сегодня в 09:56
Это радует...тренируйтесь и давайте уже играть...
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