Все футболисты «Уфы» «чисты» от коронавируса

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что по результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба на COVID-19 дали отрицательный результат.
В ФК «Уфа» все здоровы!— ФК УФА (@UfaFc) May 19, 2020
По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба на COVID-19 дали отрицательный результат.
Теперь команда может полноценно готовится к возобновлению сезона российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/8D353WRf1Z
Ранее стало известно, что «Уфа» с сегодняшнего дня возобновляет тренировки.