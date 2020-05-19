Все футболисты «Уфы» «чисты» от коронавируса

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сегодня, 09:52

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что по результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба на COVID-19 дали отрицательный результат.

В ФК «Уфа» все здоровы!



По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба на COVID-19 дали отрицательный результат.



Теперь команда может полноценно готовится к возобновлению сезона российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/8D353WRf1Z — ФК УФА (@UfaFc) May 19, 2020

Ранее стало известно, что «Уфа» с сегодняшнего дня возобновляет тренировки.