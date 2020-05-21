Хедира: «Роналду не только отличный игрок, но и прекрасный человек»

Полузащитник «Ювентуса» высоко отозвался о форварде туринской команды .

Криштиану Роналду для меня является идеальным игроком, помимо этого он и прекрасный человек. Я играю с ним уже семь лет – пять в «Реале» и два в «Ювентусе». Считаю его одним из лучших игроков в истории футбола, учитывая его игровые качества и стремления.

Роналду всегда хочет побеждать, даже на тренировках. Он пример для всех людей и для всех футболистов. Я очень рад, что могу тренироваться вместе с ним.