ГлавнаяНовости

Хедира: «Роналду не только отличный игрок, но и прекрасный человек»

вчера, 23:57

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира высоко отозвался о форварде туринской команды Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду для меня является идеальным игроком, помимо этого он и прекрасный человек. Я играю с ним уже семь лет – пять в «Реале» и два в «Ювентусе». Считаю его одним из лучших игроков в истории футбола, учитывая его игровые качества и стремления.

Роналду всегда хочет побеждать, даже на тренировках. Он пример для всех людей и для всех футболистов. Я очень рад, что могу тренироваться вместе с ним.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» выставил Хедиру на трансферный рынок.

Все новости
Ленгле: «Я надеюсь, что продолжу играть в „Барселоне“»
Сегодня, 00:25 Комментарии2
Ракитич: «Говорил не раз, что был бы рад вернуться в „Севилью“»
Вчера, 23:13 Комментарии5
Доссена: «„Ливерпулю“ не хватает Кулибали для космического состава»
Вчера, 22:42 Комментарии3
Дзаппакоста: «Надеюсь, что смогу остаться в „Роме“»
Вчера, 22:21 Комментарии4
Лукаку — о Виллаше-Боаше: «Никогда его не прощу, он отнял у меня ЛЧ»
Вчера, 20:49 Комментарии7
Кьеллини — об укусе Суареса за плечо: «Я восхищаюсь его выходками»
Вчера, 20:34 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 00:32
Как только не лижут.
Colchoneros
Colchoneros ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 00:08
Сказал Бадр закуривая сигаретку после бурной ночи!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:08
достойный пример!! может лет пять ещё отыграет на высоком уровне))
Yurza
Yurza
сегодня в 00:03
Возможно и так.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:58
Да быть не может!
beefs
beefs
вчера в 23:58
Он действительно хорош
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100