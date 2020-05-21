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Ракитич: «Говорил не раз, что был бы рад вернуться в „Севилью“»

вчера, 23:13

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признался, что был бы не против вернуться в «Севилью», за которую выступал в 2011-2014 годах.

Я говорил это несколько раз, я был бы рад вернуться в «Севилью». Я слежу за ними, как будто все еще там. Отмечаю все их голы. Посмотрим, может ли это произойти в будущем.

Если бы я мог взять 10-й номер в клубе в память о Рейесе, то это было бы чем-то особенным, если бы это было возможно. Я был бы горд отдать ему дань, взяв номер, под которым он выступал.

Ранее Ракитич заявлял, что предпочёл бы не покидать команду, но не уверен в том, что «сине-гранатовые» не продадут его в другой клуб.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
сегодня в 00:08
Нужно это сделать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:47
Вот и возвращайся или дорогу забыл???
В Барсе уже не тянешь - явно.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:39
возможно года через 3-4)))) пока рано))
Брулин
Брулин
вчера в 23:20
Думаю, что Ваня заслужил играть, где хочет. Надеюсь Севилья все таки купит его.
drug01
drug01
вчера в 23:16
Возможно давай скорей
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