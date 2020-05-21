Ракитич: «Говорил не раз, что был бы рад вернуться в „Севилью“»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признался, что был бы не против вернуться в «Севилью», за которую выступал в 2011-2014 годах.
Я говорил это несколько раз, я был бы рад вернуться в «Севилью». Я слежу за ними, как будто все еще там. Отмечаю все их голы. Посмотрим, может ли это произойти в будущем.
Если бы я мог взять 10-й номер в клубе в память о Рейесе, то это было бы чем-то особенным, если бы это было возможно. Я был бы горд отдать ему дань, взяв номер, под которым он выступал.
Ранее Ракитич заявлял, что предпочёл бы не покидать команду, но не уверен в том, что «сине-гранатовые» не продадут его в другой клуб.
В Барсе уже не тянешь - явно.
В Барсе уже не тянешь - явно.