ГлавнаяНовости

Кьеллини — об укусе Суареса за плечо: «Я восхищаюсь его выходками»

сегодня, 20:34

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в недавно выпущенной автобиографии коснулся истории, произошедшей на чемпионате мира-2014. Тогда форвард сборной Уругвая Луис Суарес укусил Кьеллини за плечо.

Правда в том, что я восхищаюсь его выходками, потому что если Суарес потеряет это, он станет средним игроком. Ничего странного не произошло в тот день на ЧМ-2014. Я почти весь матч опекал Кавани, и мы не уступали друг другу.

Внезапно я понял, что меня укусили в плечо. Это случилось, вот и все, но это его стратегия — вступать в подобный контакт, и, если можно так выразиться, я придерживаюсь такой же стратегии.

Мы с Суаресом похожи, и мне нравится сталкиваться с такими нападающими, как он. Я позвонил ему через пару дней после игры, но ему не нужно было извиняться передо мной. Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим.

Выходки и немного злобы — это часть игры, я бы не назвал это жульничеством. Вам нужно быть умным, чтобы победить своего соперника.

Также Кьеллини в автобиографии написал о проблемах Артуро Видаля с алкоголем.

Все новости
Дзаппакоста: «Надеюсь, что смогу остаться в „Роме“»
Сегодня, 22:21 Комментарии3
Лукаку — о Виллаше-Боаше: «Никогда его не прощу, он отнял у меня ЛЧ»
Сегодня, 20:49 Комментарии7
Агент Бога: «У меня были переговоры с „Наполи“ и „Аталантой“»
Сегодня, 19:53 Комментарии10
Тухель: «Трудно планировать тренировки, когда не знаешь даты матчей»
Сегодня, 17:26 Комментарии9
Стракоша: «С приходом Индзаги у команды изменился менталитет»
Сегодня, 16:41 Комментарии3
Инс: «МЮ нужно определиться с Погба»
Сегодня, 16:17 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Eddja
Eddja
сегодня в 22:10
Ненормальные какие-то.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 22:08
Один тиранозавр тяпнул другого - бывает..
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 22:07
А что ты тогда бежал через полполя жаловаться судье?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:19
Всё уже давным быльём поросло
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:12
Стал знаменитым на этом.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 21:12
Зубы у Суареса крепкие, это видно, нот в последнее время он как бы прекратил кусаться.
Danrog
Danrog
сегодня в 21:10
Так надо было укусить его за попу и еще больше прославиться.
Брулин
Брулин ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:56
Где эта игра сдесь есть на счет то?
shlomo
shlomo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:48
Ангел...хорош писать...вступай к нам в клуб "Точный счет"...и забудь про клонов...:)))))...или слабо?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:37
Жрать хотел Луис)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:35
Еще бы чего вспомнил...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100