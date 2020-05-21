Кьеллини — об укусе Суареса за плечо: «Я восхищаюсь его выходками»

Защитник «Ювентуса» в недавно выпущенной автобиографии коснулся истории, произошедшей на чемпионате мира-2014. Тогда форвард сборной Уругвая укусил Кьеллини за плечо.

Правда в том, что я восхищаюсь его выходками, потому что если Суарес потеряет это, он станет средним игроком. Ничего странного не произошло в тот день на ЧМ -2014. Я почти весь матч опекал Кавани, и мы не уступали друг другу.

Внезапно я понял, что меня укусили в плечо. Это случилось, вот и все, но это его стратегия — вступать в подобный контакт, и, если можно так выразиться, я придерживаюсь такой же стратегии.

Мы с Суаресом похожи, и мне нравится сталкиваться с такими нападающими, как он. Я позвонил ему через пару дней после игры, но ему не нужно было извиняться передо мной. Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим.

Выходки и немного злобы — это часть игры, я бы не назвал это жульничеством. Вам нужно быть умным, чтобы победить своего соперника.