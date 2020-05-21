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Агент Бога: «У меня были переговоры с „Наполи“ и „Аталантой“»

сегодня, 19:53

Брат и агент нападающего «Сассуоло» Жереми Бога рассказал, будет ли «Челси» выкупать французского игрока и какие клубы интересуются 23-летним вингером.

В данный момент насчет выкупа «Челси» я не могу ничего сказать.

У меня были переговоры с «Наполи», «Аталантой» и другими европейскими клубами. Я еще не связывался с «Миланом», поэтому не знаю, насколько точны сообщения об их интересе к Жереми. Мы всегда должны смотреть на спортивную составляющую, но «Милан» — это большой клуб и такой вариант всегда может быть интересным.

Бога перешёл в «Сассуоло» из «Челси» в 2018 году за 3 млн евро, но лондонский клуб оставил за собой право выкупить игрока за 20 млн.

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beefs
beefs
сегодня в 20:18
переговоры переговорами, а где действия
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:12
Папа Римский в курсе?
ДСА
ДСА
сегодня в 20:10
С Ватиканом надо разбираться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:01
Агент Бога - это сильно...
Eddja
Eddja
сегодня в 19:59
похоже надолго.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:59
Разумно было бы остаться в Италии.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 19:58
агенту бога нужно вести переговоры с красными дьяволами, и заголовок будет довольно дерзкий
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:54
но толку нет ни где))))
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