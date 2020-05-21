Агент Бога: «У меня были переговоры с „Наполи“ и „Аталантой“»

Брат и агент нападающего «Сассуоло» Жереми Бога рассказал, будет ли «Челси» выкупать французского игрока и какие клубы интересуются 23-летним вингером.
В данный момент насчет выкупа «Челси» я не могу ничего сказать.
У меня были переговоры с «Наполи», «Аталантой» и другими европейскими клубами. Я еще не связывался с «Миланом», поэтому не знаю, насколько точны сообщения об их интересе к Жереми. Мы всегда должны смотреть на спортивную составляющую, но «Милан» — это большой клуб и такой вариант всегда может быть интересным.
Бога перешёл в «Сассуоло» из «Челси» в 2018 году за 3 млн евро, но лондонский клуб оставил за собой право выкупить игрока за 20 млн.