ГлавнаяНовости

Лукаку — о Виллаше-Боаше: «Никогда его не прощу, он отнял у меня ЛЧ»

сегодня, 20:49
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился после серии пенальти

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о своем негативном отношении к тренеру Андре Виллашу-Боашу за то, что тот не включил его в заявку «Челси» на Лигу чемпионов-2011/12, в розыгрыше которой лондонцы одержали победу.

Ди Маттео сказал мне, что я буду с командой до конца турнира. Он считал, что на матч с «Баварией» команда должна была приехать вместе, включая тех, кто был отстранен, и тех немногих игроков, кто не попал в заявку на Лигу чемпионов. Я благодарен ему за это.

Эта победа — одна из тех вещей, о которых я всегда мечтал. Вы хотите отпраздновать что-то подобное с командой. Это в принципе хорошо, когда тебе 19 лет. Я рад за клуб, но есть один человек, который многое отнял у меня. Это предыдущий тренер [Андре Виллаш-Боаш]. Я никогда не прощу его за это.

Если я ничего не сделал для победы, то это не мой трофей. Я всегда так считал с 11 лет.

Тем временем появилась информация, что Лукаку уговаривает партнеров по сборной Бельгии переходить в «Интер». 

Все новости
Дзаппакоста: «Надеюсь, что смогу остаться в „Роме“»
Сегодня, 22:21 Комментарии3
Кьеллини — об укусе Суареса за плечо: «Я восхищаюсь его выходками»
Сегодня, 20:34 Комментарии11
Агент Бога: «У меня были переговоры с „Наполи“ и „Аталантой“»
Сегодня, 19:53 Комментарии10
Тухель: «Трудно планировать тренировки, когда не знаешь даты матчей»
Сегодня, 17:26 Комментарии9
Стракоша: «С приходом Индзаги у команды изменился менталитет»
Сегодня, 16:41 Комментарии3
Инс: «МЮ нужно определиться с Погба»
Сегодня, 16:17 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
wigbor
wigbor
сегодня в 21:16
У зулуса мания величия поперла.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:14
Ну и пусть едет к себе в Африку
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:07
обиды детские)))))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 21:06
Кому хуже сделал?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 21:00
Вы тут как-то странно интерпритируете слова Лукаку....он где-то написал,что ждёт извинений от Боаша??Я например этого не увидел
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:56
Так вроде прощения то никто и не просил. Думаю , Виллашу по барабану обиды Лукаки.
nv787yecwttt
nv787yecwttt
сегодня в 20:50
Не прощай, ему дела до этого нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100