Лукаку — о Виллаше-Боаше: «Никогда его не прощу, он отнял у меня ЛЧ»

Форвард «Интера» рассказал о своем негативном отношении к тренеру за то, что тот не включил его в заявку «Челси» на Лигу чемпионов-2011/12, в розыгрыше которой лондонцы одержали победу.

Ди Маттео сказал мне, что я буду с командой до конца турнира. Он считал, что на матч с «Баварией» команда должна была приехать вместе, включая тех, кто был отстранен, и тех немногих игроков, кто не попал в заявку на Лигу чемпионов. Я благодарен ему за это.



Эта победа — одна из тех вещей, о которых я всегда мечтал. Вы хотите отпраздновать что-то подобное с командой. Это в принципе хорошо, когда тебе 19 лет. Я рад за клуб, но есть один человек, который многое отнял у меня. Это предыдущий тренер [Андре Виллаш-Боаш]. Я никогда не прощу его за это.

Если я ничего не сделал для победы, то это не мой трофей. Я всегда так считал с 11 лет.