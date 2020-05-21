Дзаппакоста: «Надеюсь, что смогу остаться в „Роме“»

Защитник «Челси» , выступающий на правах аренды в «Роме», признался, что хотел бы остаться в римском клубе.

Я действительно надеюсь, что смогу остаться в «Роме» по многим причинам. Прежде всего, я хотел бы доказать клубу и болельщикам, на что я действительно способен. Я усердно тренировался и многим пожертвовал, чтобы быть уверенным, что буду готов к возобновлению сезона.

Я бы сказал, что готов на 90 процентов с точки зрения физического состояния, и я надеюсь быть готовым, когда игры снова начнутся.