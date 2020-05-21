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Дзаппакоста: «Надеюсь, что смогу остаться в „Роме“»

вчера, 22:21

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста, выступающий на правах аренды в «Роме», признался, что хотел бы остаться в римском клубе.

Я действительно надеюсь, что смогу остаться в «Роме» по многим причинам. Прежде всего, я хотел бы доказать клубу и болельщикам, на что я действительно способен. Я усердно тренировался и многим пожертвовал, чтобы быть уверенным, что буду готов к возобновлению сезона.

Я бы сказал, что готов на 90 процентов с точки зрения физического состояния, и я надеюсь быть готовым, когда игры снова начнутся.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:43
Работай больше и будешь в составе!!!!
beefs
beefs
вчера в 22:41
все будет зависит от тебя
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:41
Могли бы и выкупить
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 22:26
В аренде долго не усидишь. Гыгыгы
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