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Доссена: «„Ливерпулю“ не хватает Кулибали для космического состава»

вчера, 22:42

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Наполи» Андреа Доссена порассуждал о возможном переходе защитника «партенопейцев» Калиду Кулибали в мерсисайдский клуб.

Если Серия А возобновится, то «Наполи» вряд ли попадет в Лигу Чемпионов, поэтому неаполитанский клуб будет вынужден отказаться от некоторых важных игроков – наиболее подходящими являются Фабиан [Руис] и Кулибали.

Клоппу не хватает всего одной детали, чтобы создать космический состав, и пара Кулибали-Ван Дейк может стать большой трудностью для соперников.

Кроме того, у «Ливерпуля» нет никаких экономических проблем, и поэтому сделка будет в пределах досягаемости английского клуба.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:17
не уверен что он нужен ливеру)) а вот молодых нужно набирать)))
Alpribas
Alpribas
вчера в 23:30
Он и так космический.
beefs
beefs
вчера в 22:43
и этот состав неплох
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