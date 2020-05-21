Доссена: «„Ливерпулю“ не хватает Кулибали для космического состава»

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Наполи» порассуждал о возможном переходе защитника «партенопейцев» в мерсисайдский клуб.

Если Серия А возобновится, то «Наполи» вряд ли попадет в Лигу Чемпионов, поэтому неаполитанский клуб будет вынужден отказаться от некоторых важных игроков – наиболее подходящими являются Фабиан [Руис] и Кулибали.

Клоппу не хватает всего одной детали, чтобы создать космический состав, и пара Кулибали-Ван Дейк может стать большой трудностью для соперников.

Кроме того, у «Ливерпуля» нет никаких экономических проблем, и поэтому сделка будет в пределах досягаемости английского клуба.