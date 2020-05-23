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Симау: «Фелиш может выиграть „Золотой мяч“»

сегодня, 17:48

Экс-футболист сборной Португалии Симау поделился мнением о полузащитнике «Атлетико» Жоау Фелише:

Думаю, что ему по силам выиграть «Золотой мяч».

Сейчас он до сих пор адаптируется к «Атлетико». Стиль мадридцев отличается от стиля «Бенфики», поэтому первые месяцы для Фелиша выдались тяжелыми. Знаю, что он переживает, когда его меняют во время игры, однако ему нужно думать о том, что команда должна сохранять шансы на победу в матче. Нужно быть хладнокровным, играя в команде Симеоне.

Ранее Фелиш объяснил, почему перешел в «Атлетико» из «Бенфики».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 20:18
Время покажет!
Almazny
Almazny
сегодня в 18:41
Ерунду говорит.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 18:09
В свое время аналогичные дифирамбы пели Куарежме. Золотой приз ему таки выиграть удалось, правда не мяч, а урну.
Columb
Columb
сегодня в 17:48
Фанитастика какая-то совершенная.
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