Симау: «Фелиш может выиграть „Золотой мяч“»

Экс-футболист сборной Португалии Симау поделился мнением о полузащитнике «Атлетико» :

Думаю, что ему по силам выиграть «Золотой мяч».

Сейчас он до сих пор адаптируется к «Атлетико». Стиль мадридцев отличается от стиля «Бенфики», поэтому первые месяцы для Фелиша выдались тяжелыми. Знаю, что он переживает, когда его меняют во время игры, однако ему нужно думать о том, что команда должна сохранять шансы на победу в матче. Нужно быть хладнокровным, играя в команде Симеоне.