Провал за провалом. Месси и победа в Лиге чемпионов

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сегодня, 15:00

Сетьен верит в победу, а «Соккер.ру» предлагает ради нового успеха изучить причины старых неудач.

Когда «Барселона» последний раз не была фаворитом Лиги чемпионов? Пожалуй, в 2006 году, когда выиграли второй раз в истории клуба. За год до победы над «Арсеналом» вылетели в первом раунде плей-офф, а в 2003-м вообще не попали в Лигу чемпионов.

Каталонцы более десяти лет были классическими неудачниками турнира – много денег, амбиций и звезд, но даже в финалы не попадали после 1994 года и поражения от «Милана» 4:0. Но Роналдиньо и Это'О при поддержке Жюли, Деку и Ларссона обыграли «Арсенал», переписали историю.

Чуть позже Гвардиола превратил «Барселону» имени юного всесильного Месси в конвейер по клепанию трофеев, так что «блаугранас» среди фаворитов турнира вот уже четырнадцатый год подряд. Не всегда под первым номером, но в полуфинале их ждали буквально каждый год.

Почему Сетьен заявил, что оба с Месси верят в победу в ЛЧ ? Потому что Лионель в одном из интервью говорил другое – не видит причин для успеха в турнире с нынешним составом. Аргентинец требует усиления команды, тренер пытается ему угодить, а фанаты «Барселоны» просто устали ждать, когда звезды сыграют изо всех сил.

Но для нового успеха важно понять причины старых поражений. Ведь обратите внимание, Сетьен заявляет, что Лионеля неправильно поняли, но сам не говорит с уверенностью – выиграем Лигу чемпионов-2020, тренер заявил о желании, а не задаче:

Мы с Месси убеждены, что хотим выиграть Лигу чемпионов. Это правда, что нам постоянно надо улучшать свой футбол. Но не сомневаемся — у команды достаточно возможностей, необходимых для победы.

Излишняя надежда на Месси

Лионель в последние годы ужасно играет в плей-офф Лиги чемпионов. Буквально ужасно, ведь понятно, что умеет все, но только до начала четвертьфиналов турнира. У Роналду намного больше голов в решающих поединках ЛЧ , чем у Месси, и все давно знают – Лионель пропадает с радаров, когда доходит до сложнейших соперников. Перестать надеяться на Месси в решающий момент в Лиге чемпионов – лучшее, что его команда может сделать. Когда Лионель будет в ударе, то обязательно поможет, а во всех остальных случаях надо играть самим, помнить о важности команды.

Неумелый выбор наставников

Кто там их назначает – Бартомеу или Месси, не имеет значения для этого разговора. Важнее отметить, что конфликт Луиса Энрике и Лионеля привел к отставке испанца, а после него, как и после ухода Гвардиолы, «Барселона» выбирала не тех, кто возьмет «ушастого». Иных уже успели позабыть, но никто не превращал каталонцев в фаворита Лиги чемпионов по качеству игры – а это важно. «Барселона» Энрике с диким трио в атаке была фаворитом против «Ювентуса», а позже скатилась. И никто не поднял. Когда Клопп проигрывал финалы, то было видно – может выиграть в будущем, есть характер. А после Энрике у «Барселоны» тренеров с такой уверенностью в себе, как у Зинедина или Юргена, не видно. Сетьен – приятный деревенский старичок, Вальверде – приятный городской добряк. Демона нет, и даже своего Анчелотти, хотя Сетьен согласился бы на роль доброго дядюшки, у которого получилось.

Недооценка многих соперников

«Барселона» и на групповом раунде может не уважать оппонента – видели не раз, однако это не смертельно. Хуже, что аналогичный подход каталонцы постоянно демонстрируют в плей-офф турнира. В 2016 году все ждали финал «Барселоны» против «Реала», но каталонцы в четвертьфинале недооценили «Атлетико» — команду, которая уже выходила в финал, и с которой постоянно играли в Ла Лиге. Через год каталонцев размазал «Ювентус» — снова недооценка, влетели 3:0. Потом были знаменитые камбэки против «Ромы» и «Ливерпуля», хотя на самом деле испанский гранд не уважал соперников еще с матчей против ПСЖ – там арбитр Айтекин вывел дальше, но «Ювентус» поставил на место. Команда Месси давно не уважает всех соперников, кроме «Реала», и платит за это в Лиге чемпионов.

Грубые трансферные проколы

Лигу чемпионов выигрывает спортивный директор – так думает Гвардиола, с этим согласится Клопп (Фирмино, Мане, Салах, Вейналдум, Робертсон, Алиссон и ван Дейк пришли уже после немца). «Барселоне» не помешает правый латераль, центральный защитник, возможно, даже левый бек, если Альба будет деградировать – Жорди начал играть с перепадами, прямо как Марсело в «Реале», которому уже подвезли замену. Также Месси не откажется от сильного хавбека с последним пасом – читай, Пьянича, от Лаутаро и Неймара. Итого минимум пять новых людей в основу после десятка дорогостоящих трансферов. Умтити, Семеду, Артур, Дембеле и Гризманн могут быть лишними в составе.

Плохая атмосфера в раздевалке

Она не может быть хорошей. Как думаете, приятно футболистам «Барселоны» читать интервью, где их капитан Месси смешивает коллег с болотом, через раз упоминая о важности трансферов Лаутаро и Неймара, а также заявляя, что не видит причин для победы в ЛЧ с «этим составом»? Пике и Лионель конфликтовали на тренировках, профессиональные пиарщики настроили фанатов против игроков – с помощью ботов. Команда не доверяет Бартомеу, часть игроков недовольна своим положением, и в результате получаете отсутствие коллектива, что может приехать в Рим или Ливерпуль за ничьей или даже поражением в два мяча, которое не помешает пройти дальше, но дважды опозорится.

Отсутствие тактического прорыва

«Барселона» пыталась поменяться при Вальверде, а затем назначила тренера, помешанного на контроле мяча. Старая успешная в ЛЧ команда подарила доказательство, что «тики-така» может быть оборонительной тактикой – Пике и Пуйоль редко ошибались, владение спасало от пропущенных мячей. Алвеш определил развитие позиции латераль в футболе (Александер-Арнольд и Хакими не дадут соврать – они выучили уроки дедушки Дани), Бускетс перевернул игру опорников. Хавиньеста – тактический феномен, сочетание двух диспетчеров. Даже в трио Неймара, Месси и Суареса – троих эгоистов, было достаточно новизны, чтобы Клопп с тем подходом работал и изменил его под себя в «Ливерпуле». Сейчас же максимум футбольной мысли от «Барселоны» — Месси в роли хавбека. Вот над ними и издеваются в ЛЧ все кому не лень.

Мнение читателей. Верите в победу Месси в Лиге чемпионов?

«Барселоне» будет непросто пройти «Наполи» — не исключено, что игра при пустых трибунах подбросит парочку неожиданных результатов, ведь фактор своего поля потеряется на огромных стадионах, но в ЛЧ есть куда более опасные соперники. Физически, морально и тактически каталонцы не были похожи на победителей Лиги чемпионов до паузы, а сейчас у них те же проблемы с составом, на которые указывал Месси, но Сетьен делает хорошую мину при спорной игре – якобы «Барселона» верит в победу в Лиге чемпионов.