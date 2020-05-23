Бербатов: «Хотел бы когда-то увидеть Хаверца в Премьер-Лиге, но не сейчас»

Бывший нападающий «Байера» Димитар Бербатов высказался о возможном переходе полузащитника «фармацевтов» Кая Хаверца в один из клубов английской Премьер-Лиги. Бербатов отметил, что Хаверцу еще рано делать такой шаг в своей карьере, сообщает источник со ссылкой на Betfair.
Я хотел бы когда-то увидеть Хаверца в Премьер-Лиге, но не сейчас. Думаю, это будет слишком рано для него. Я хочу увидеть, как он проведет больше матчей, забьет больше голов и наберется уверенности и зрелости.
Отметим, по слухам, Хаверцом интересуются несколько грандов АПЛ. В частности, сообщалось, что игроком намерен усилиться МЮ.