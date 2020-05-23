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Бербатов: «Хотел бы когда-то увидеть Хаверца в Премьер-Лиге, но не сейчас»

сегодня, 15:23

Бывший нападающий «Байера» Димитар Бербатов высказался о возможном переходе полузащитника «фармацевтов» Кая Хаверца в один из клубов английской Премьер-Лиги. Бербатов отметил, что Хаверцу еще рано делать такой шаг в своей карьере, сообщает источник со ссылкой на Betfair.

Я хотел бы когда-то увидеть Хаверца в Премьер-Лиге, но не сейчас. Думаю, это будет слишком рано для него. Я хочу увидеть, как он проведет больше матчей, забьет больше голов и наберется уверенности и зрелости.   

Отметим, по слухам, Хаверцом интересуются несколько грандов АПЛ. В частности, сообщалось, что игроком намерен усилиться МЮ.

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Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 15:25
Наверное он прав.
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