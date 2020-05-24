Санья признался, что психолог помог ему пережить потерю брата

Бывший футболист «Арсенала» признался, что психолог помог ему пережить потерю брата в 2008 году.

Я никогда никого не просил о помощи, но я хотел бы поблагодарить Нила, одного из психологов.

Это была ночь перед игрой, я ее очень хорошо помню. Ко мне подошел Нил, он хотел поговорить со мной, он понял, что со мной что-то не так. Мы поговорили с ним, я открылся, и это мне помогло.

Я чувствовал, что меня отпустило. Пришло время просто наслаждаться моментом. Нужно было просто опустить голову и усердно работать. Понемногу я начал возвращать свои силы.

Я вернул уверенность в себе, я стал еще более решительным и улучшил свою игру. Я стал мыслить иначе. Есть футбол, но после 90 минут на поле начинаются и другие вещи. Стоит помнить об этом.