ГлавнаяНовости

Санья признался, что психолог помог ему пережить потерю брата

сегодня, 15:43

Бывший футболист «Арсенала» Бакари Санья признался, что психолог помог ему пережить потерю брата в 2008 году.

Я никогда никого не просил о помощи, но я хотел бы поблагодарить Нила, одного из психологов. 

Это была ночь перед игрой, я ее очень хорошо помню. Ко мне подошел Нил, он хотел поговорить со мной, он понял, что со мной что-то не так. Мы поговорили с ним, я открылся, и это мне помогло. 

Я чувствовал, что меня отпустило. Пришло время просто наслаждаться моментом. Нужно было просто опустить голову и усердно работать. Понемногу я начал возвращать свои силы. 

Я вернул уверенность в себе, я стал еще более решительным и улучшил свою игру. Я стал мыслить иначе. Есть футбол, но после 90 минут на поле начинаются и другие вещи. Стоит помнить об этом.

Напомним, что в настоящее время Санья выступает за «Монреаль Импакт»

Все новости
Президент «Расинг Клуб» заявил, что Лаутаро близок к переходу в «Барселону»
Сегодня, 15:53 Комментарии2
Баллак считает, что у ван Дейка мало достойных противников в АПЛ
Сегодня, 15:44 Комментарии4
Агент Жоржиньо: «„Ювентус“? Почему бы и нет?»
Сегодня, 15:24 Комментарии5
Карлос: «„Анжи“ при Керимове мог выиграть чемпионат России и играть в ЛЧ»
Сегодня, 15:08 Комментарии8
Боатенг: «Флик поверил в меня, теперь я по-настоящему наслаждаюсь футболом»
Сегодня, 14:21 Комментарии3
Девушка Ругани: «Боялась, что коронавирус может повлиять на беременность»
Сегодня, 14:09 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
wigbor
wigbor
сегодня в 15:50
Это важная помощь.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:45
Потеря близких - это всегда трагедия.
beefs
beefs
сегодня в 15:44
ну что же бывает и так...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100