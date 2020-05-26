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Комличенко: «Мной интересовалась „Славия“, но я не хотел аренду с выкупом»

сегодня, 02:32

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко в эфире программы «Футбол России» ответил на вопрос о том, были ли у него предложения не из РПЛ в период выступлений за «Младу Болеслав».

Стопроцентных предложений не было. Звонили два клуба. Одни говорили: «Хотим аренду с выкупом». Другие: «Надо подождать до последних дней трансферного окна». Третьи ещё были, говорили, что мне надо ещё поиграть в Лиге Европы. Огромный минус, что мы не попали в групповой турнир. Если бы пробились, было бы много заинтересованных клубов. Чехия для них не такой солидный чемпионат, им более интересно, как ты проявишь себя в Европе.

«Славия» интересовалась, предлагала аренду с выкупом, но я не хотел аренду с выкупом. В принципе, это был хороший вариант, это клуб номер один в Чехии.  

Напомним, болельщики «Динамо» признали Комличенко лучшим игроком команды в феврале и марте.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:35, ред.
Поглядим на что ты сподобишься???
Yurza
Yurza
сегодня в 02:35
Теперь в Динамо лучше.
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