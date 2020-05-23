После Бано и Рака. Защитники для «Зенита»

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сегодня, 20:02

Команда мало пропускает в РПЛ , но не справилась в ЛЧ . О сложных поисках – на «Соккер.ру».

Это решение Семака будет одним из самых сложных. У команды есть основная пара центральных защитников – опытные Иванович и Ракицкий. Играют постоянно, Маммана переживал травму за травмой – и психически не самый стабильный парень, Осорио пришел на помощь в аренду, но не отвоевал место в основе в борьбе с сербом и украинцем.

Бано – капитан «Зенита», лидер в раздевалке и на поле, Рак – прозвище Ярослава, невероятно важен для фазы перехода из защиты в атаку благодаря прекрасной игре левой ногой – за этот талант Ракицкого даже хвалил и выделял Гвардиола, то есть вроде бы все у Семака в центре защиты хорошо…

Но украинцу в августе стукнет 31, а сербу уже 36 лет. Информация, что «Зенит» предлагает ему новый контракт, может касаться предложения на год, ведь действующее соглашение завершается на днях. При этом затянули до последнего, то есть уверенности, что Иванович станет в составе «Зенита» аналогом Сесара Наваса и будет нормально смотреться еще года два, у руководства клуба нет.

Также не может быть никаких гарантий по здоровью в таком футбольном возрасте. А если что-то случится с Ивановичем, то блестящие результаты «Зенита» по игре в защите в РПЛ могут превратиться в средние, станет больше поражений. В этом и загвоздка: и Ракицкий, и Иванович нужны команде, но вместе с тем, раз сам Семак указывал на их минусы именно в ЛЧ , не исключен трансфер.

Возможно, «Зенит» летом завершит одну из самых длительных эпопей – купит нестарого, возможно даже недешевого центрального защитника. Продажа Азмуна в АПЛ , а не в Серию А, может принести еще больше денег – похоже, слухи о Сердаре в «Наполи» возбудили парочку клубов из Англии, готовых платить больше. Свежие деньги будут не только на форварда.

Рибалта уже давно должен переслать Семаку список центральных защитников, что будут хорошим усилением для чемпионов России. Есть только одна проблема. Если Ивановичу дадут новый контракт, а Ракицкий связывает своими пасами защиту и атаку, плюс тоже добавляет «Зениту» чемпионского характера, то как новичку вписаться?

В этом и сложность данного трансфера. Поиски идут давно, кандидатов изучили вдоль и поперек, постоянно появляются новые, однако прямо сейчас у Семака недобор в центре защиты – Маммана только-только вернулся, а Осорио себя не показал. Венесуэлец не для основы, аргентинца в идеале хорошо бы отпустить в клуб, где ему повезет больше.

Надо искать парня, который сможет навязать борьбу Ивановичу и Ракицкому, сделав «Зенит» сильнее. Ветераны не самые медлительные оборонцы РПЛ – кстати, Бано быстрее, чем Ярослав, но оба играют на чистых мячах, без рекордного количества ускорений. И в Лиге чемпионов от них без труда убегали. Крутой защитник будет нужен если не в августе, то через год. Кого можно посмотреть?

Озан Кабак («Шальке»/Турция, 20 лет)

Странно, что талант из «Галатасарая» вообще достался «Шальке». Но поскольку у «Зенита» и этого клуба общий титульный спонсор, то открывается несложный путь к переговорам. Можно позвонить Шредеру, которому Россия отстегивает сотни тысяч евро каждый год за формальное присутствие в советах директоров нефтяных и газовых компаний – пусть фанат «кобальтовых» отрабатывает подаренные миллионы. Кабак – талантливый, может играть еще лучше, чем в этом сезоне. Но в силу заинтересованности в нем серьезных клубов Озан, скорее всего, откажется от предложения «Зенита». А «Шальке» выставит ценник в 30 млн евро – слишком дорого.

Даниэле Ругани («Ювентус»/Италия, 25 лет)

Слуцкий заявил, что футболистов не стоит спрашивать, когда продолжать сезон – не вирусологи и не эпидемиологи. Но сам поделился неподтвержденными данными, что коронавирус якобы может поставить крест на футбольной карьере. Простим Леониду Викторовичу, что не следует своему же совету, но это важная ремарка при разговоре о Ругани. Защитник «Ювентуса» переболел коронавирусом. Больше переживал, чтобы не заразить беременную подругу, чем испытывал дискомфорт сам, уже тренируется. «Зенит» давно приглядывает за Ругани – связи есть, Рибалта работал на «Ювентус», но смущает отсутствие лидерских качеств. Травма Кьеллини и ошибки Де Лигта не сделали Даниэле основным в команде Сарри, и если приедет в «Зенит» — рискуют получить еще одного Мамману, только без травм.

Родриго Кайо («Фламенго»/Бразилия, 26 лет)

Как и Ругани, Кайо давно был в сфере интересов «Зенита» — еще в 2017 году говорили, что оборонец «Сан-Паулу» может оказаться в Санкт-Петербурге. Но тогда сделали другой выбор, а чуть позже бразилец перешел во «Фламенго» за вменяемые 6 миллионов евро. Затем в клубе оказался бывший тренер «Бенфики» Жорже Жезус и вместе выиграли Кубок Либертадорес. Кайо знали давно, брал «золото» на Олимпиаде 2016-го года, постепенно дорос до уровня чемпиона Бразилии, но если в будущем заинтересуется переездом в Европу, почему бы «Зениту» не подсуетиться? Родриго стал лучшим защитником бразильской Серии А, цена его трансфера сейчас выше – у «Зенита» потребуют десятку, но поскольку речь о парне, который может перехватить мяч, отдать пас, сыграть головой. Кайо недооценен.

Дмитрий Чистяков («Ростов»/Россия, 26 лет)

Перейдем к россиянам, ведь появился человек, который по объему действий и скорости рывков оставляет в этом сезоне позади и Ивановича, и Ракицкого. Причем играет за команду, которой пришлось пережить больше опасных атак на свои ворота. У Чистякова были ошибки – особенно после странного решения Сигурдссона уехать из Ростова-на-Дону, но подписание «Зенитом» Дмитрия не удивит. Во-первых, он из ленинградской области и школы клуба, во-вторых, достался Карпину за копейки по футбольным меркам – «Ростов» хорошо заработает, если вернет северянам их же воспитанника за копейки. В-третьих, новый лимит подразумевает ставку на россиян, Семак может одобрить переход Чистякова.

Лянко Войнович («Торино»/Бразилия, 23 года)

По фамилии и происхождению – серб, по паспорту – бразилец. Светился в юношеской сборной европейской страны, но дальше позвала бразильская молодежка. Лянко всего 23 года, он вызывался в Олимпийскую сборную Бразилии в этом году, и хотя в составе «Торино» провел в Серии А в этом сезоне только 10 поединков – не является железно основным, а оборона его команды играет плохо, сам по себе Лянко – интересная ставка. Здоровый, с хорошими показателями в глубокой обороне, умеющий отдать длинный пас. Войнович заинтересует многих покупателей, если прибавит во второй половине 2020 года.

«Зенит» не сможет забрать себе кого-то уровня Союнджу – турок из «Лестера» стал открытием сезоне в АПЛ , но это важное упоминание. В 2017 году, когда Чаглару было всего двадцать, петербуржцы присматривались к игроку «Фрайбурга», но не проявили достаточную настойчивость. Ивановича взяли в солидном возрасте после успешных сезонов в «Челси», Ракицкого – после многолетних игр за «Шахтер», то есть на опережение не работали, вкладывали миллионы в игроков, которые через пару лет завершат карьеры.

Надо быть умнее и заглянуть наперед. Защитник точно будет нужен. «Зенит» хочет в плей-офф Лиги чемпионов – говорили даже о пункте в новом контракте Семака, настолько эта задача важна для руководства клуба. И поскольку Иванович и Ракицкий быстрые лишь по меркам Беляева и Чорлуки – медленных сильных защитников из РПЛ , но уступают даже Чистякову, которого сам «Зенит» на уровень основы не вывел, то под ЛЧ нужен крутой новичок. Настолько крутой, что если усадит Ивановича или Ракицкого на скамейку, то никто не скажет, что Семак сошел с ума.

Конечно, 33-летнего Вертонгена в статусе свободного агента, или сенсацию Ла Лиги из «Севильи» — крепкого Диего Карлоса, вряд ли увидим в футболке «Зенита», а именно о защитнике такого класса хотелось помечтать, но поиски надо продолжать. Иванович максимум продержится еще один год, времени у скаутов и Семака почти не осталось.