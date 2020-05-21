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Кузяев хочет остаться в «Зените»

сегодня, 10:05

Сообщается, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев хочет остаться в петербургском клубе.

Контракт 27-летнего игрока истекает в конце этого сезона, однако в приоритете для футболиста продление соглашения с «Зенитом». Переговоров с клубом пока не было, но в ближайшее время они должны состояться.

Ранее также ходили разговоры, что Кузяев может перебраться в европейский клуб.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:05, ред.
Сразу было понятно....все вчерашние нелепые росказни про "европы-заграницы" - бред бредовый....
Далер умней...людей распускающих сплетни про "твёрдо решил уехать"...)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:32
Не хочет отказываться от газовой кормушки.
mordvin60
mordvin60
сегодня в 11:39
Кому он нужен в Европе?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 11:39
Пока он просто проигрывает конкуренцию в команде. В середине Оздоев, Дриусси,Барриос. Но в команде 25 игроков, кто то должен быть в запасе. Кузяева будут уговаривать остаться. Травмы, желтые карточки никто не отменял, поэтому игровое время у него будет. Так что остаться или нет, ему решать.
Eddja
Eddja
сегодня в 11:34
Хороший футболист, пусть Шатовы валят.
112910415
112910415
сегодня в 11:18
фейковые новости множатся и торжествуют
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:48
Далер качественный футболист. Выпал из основной обоймы из-за травм. Выйдет на свой уровень - будет играть в стартовом составе Чемпиона.
w785yct3n2fv
w785yct3n2fv
сегодня в 10:44
Продал за газабабло все мечты о заграницах
makkie
makkie
сегодня в 10:35
Ветреный паренёк - то Европой грезит, то газом :)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:21
Ну журналюги! То хочет уйти, то не хочет. Развели понимаешь ромашку. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:20
где же ему заплатят больше)))) конечно хочет остаться как можно дольше))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:15
Главное хочет ли этого сам Зенит.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:06
Ну вот! А то все Европа, Европа...
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