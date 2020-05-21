Кузяев хочет остаться в «Зените»

Сообщается, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев хочет остаться в петербургском клубе.
Контракт 27-летнего игрока истекает в конце этого сезона, однако в приоритете для футболиста продление соглашения с «Зенитом». Переговоров с клубом пока не было, но в ближайшее время они должны состояться.
Ранее также ходили разговоры, что Кузяев может перебраться в европейский клуб.
Далер умней...людей распускающих сплетни про "твёрдо решил уехать"...)))
Далер умней...людей распускающих сплетни про "твёрдо решил уехать"...)))