Кузяев хочет остаться в «Зените»

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сегодня, 10:05

Сообщается, что полузащитник «Зенита» хочет остаться в петербургском клубе.

Контракт 27-летнего игрока истекает в конце этого сезона, однако в приоритете для футболиста продление соглашения с «Зенитом». Переговоров с клубом пока не было, но в ближайшее время они должны состояться.

Ранее также ходили разговоры, что Кузяев может перебраться в европейский клуб.