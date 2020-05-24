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Деспотович не соглашается на предложения ЦСКА и «Ростова»

сегодня, 11:10

По информации источника, нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович не может договориться с ЦСКА и «Ростовом» относительно условий личного контракта.

Ранее стало известно, что сербский форвард точно покинет «Оренбург». На данный момент Джордже ведет переговоры с ЦСКА и «Ростовом». «Ростов» предложил ему 600 тыс. евро в год, а ЦСКА — 800 тыс. евро плюс бонусы. Однако футболист не соглашается с предложенными условиями, заявляя, что у него есть более выгодные предложения.

В нынешнем сезоне Деспотович в 20 матчах РПЛ забил 8 мячей и являлся лучшим бомбардиром команды.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 12:25
ну что же, пока...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:14
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 12:12
    Не ведь кто такой и подавай ему лимон сразу ...
    Almazny
    Almazny
    сегодня в 12:10
    Конями стали пренебрегать даже такие игроки как Деспотович.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 12:08
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      сегодня в 12:02
      Кто придумывает эти сказки? Агенты Деспотовича? Гончаренко же прямо сказал, что ЦСКА не интересуется Деспотовичем
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 11:59
      да пусть валит куда хочет ))таких как он море))))
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
      сегодня в 11:59
      Хуже перехода в цска только переход в спартак с перспективой пердива.
      particular
      particular
      сегодня в 11:57
      Несговорчивый серб пробует приподнять планку себестоимости..:)
      makkie
      makkie
      сегодня в 11:47
      Гинер и так в лохмотьях, а с него пытаются по-максимуму урвать футболисты :)
      МапС
      МапС
      сегодня в 11:37
      Ждёт предложения от газпрёма.
      post-navigator
      post-navigator
      сегодня в 11:34
      Гинер: "А если не будут брать?"
      Деспотович: "Отключим газ!"
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 11:32
      пусть проваливает...
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 11:27
      Цену набивает.
      tolctoy
      tolctoy
      сегодня в 11:24
      Правильно делает что не соглашается.Переход в цска, это позор на всю жизнь.Хуже только переход в зенит.
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 11:20
      Однажды вступив на газовую дорожку, слезть с нее будет очень трудно.
      Columb
      Columb
      сегодня в 11:14, ред.
      Опускаться до уровня Чалова не хочет.
      Бестрофейный
      Бестрофейный
      сегодня в 11:13
      Правильно делает.
      CSKA2012
      CSKA2012
      сегодня в 11:13
      Нафиг он нужен в ЦСКА.
      Abris
      Abris
      сегодня в 11:12
      В цска идти, себя губить.
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 11:11, ред.
      Кто это такой, чтобы условия ставить? Гыгыгы
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      сегодня в 11:11
      Флаг в руки как говорится
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