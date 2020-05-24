Деспотович не соглашается на предложения ЦСКА и «Ростова»

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сегодня, 11:10

По информации источника, нападающий «Оренбурга» не может договориться с ЦСКА и «Ростовом» относительно условий личного контракта.

Ранее стало известно, что сербский форвард точно покинет «Оренбург». На данный момент Джордже ведет переговоры с ЦСКА и «Ростовом». «Ростов» предложил ему 600 тыс. евро в год, а ЦСКА — 800 тыс. евро плюс бонусы. Однако футболист не соглашается с предложенными условиями, заявляя, что у него есть более выгодные предложения.