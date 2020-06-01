Пять футболистов покинули «Химки»

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вчера, 16:59

«Химки» объявили о том, что пять футболистов покинули клуб:

По истечении сроков действия контрактов клуб покидают Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Идрис Умаев, Евгений Пузин и Артем Попов.

Закончились сроки действия контрактов у ряда футболистов, выступавших в минувшем сезоне за нашу команду.



📃 По истечении сроков действия контрактов клуб покидают Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Идрис Умаев, Евгений Пузин и Артем Попов.https://t.co/gbTOZQqHry pic.twitter.com/7kRdOzRoXH — ФК Химки (@fc_khimki) June 1, 2020