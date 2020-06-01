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Пять футболистов покинули «Химки»

вчера, 16:59

«Химки» объявили о том, что пять футболистов покинули клуб:

По истечении сроков действия контрактов клуб покидают Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Идрис Умаев, Евгений Пузин и Артем Попов.

«Химки» из-за проблем с финансированием могут спуститься в ПФЛ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:00
всё довольно обычно)))
Не верю 90-м
Не верю 90-м
вчера в 20:01
Еще бы тренер покинул.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:36
Не самые главные лица.
beefs
beefs
вчера в 17:09
это нормально при нынешних обстоятельствах...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:02
Хорошо что ещё пять.
drug01
drug01
вчера в 17:02
Это печально слышать
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