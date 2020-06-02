Пять игроков «Барселоны» переболели коронавирусом

Сообщается, что пять игроков «Барселоны» перенесли заболевание коронавирусом.
По информации источника, заболевание также было выявлено у двух представителей тренерского штаба. В настоящее время все заболевшие уже выздоровели, поэтому смогли вернуться к тренировкам. Заражение было диагностировано по результатам сдачи серологических тестов в марте.
В данный момент все футболисты «Барселоны» проводят тренировки в обычном режиме.
Главное, что твой клуб Московский жив-здоров и там не было и не будет никогда ТОП игроков уровня Месси :)
Главное, что твой клуб Московский жив-здоров и там не было и не будет никогда ТОП игроков уровня Месси :)