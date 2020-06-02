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Пять игроков «Барселоны» переболели коронавирусом

сегодня, 10:02

Сообщается, что пять игроков «Барселоны» перенесли заболевание коронавирусом.

По информации источника, заболевание также было выявлено у двух представителей тренерского штаба. В настоящее время все заболевшие уже выздоровели, поэтому смогли вернуться к тренировкам. Заражение было диагностировано по результатам сдачи серологических тестов в марте.

В данный момент все футболисты «Барселоны» проводят тренировки в обычном режиме. 

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Santone De-Lageros (раскрыть)
сегодня в 14:46
А зачем такой игрок, который садится на голову всей команде?
Santone De-Lageros
Santone De-Lageros ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 14:28
Несомненно.
Главное, что твой клуб Московский жив-здоров и там не было и не будет никогда ТОП игроков уровня Месси :)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:10
Главное с гномом всё обошлось.
На посошок
На посошок ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:28
Не зря значит я и мои знакомые с тобой дружим. Аха-ха)
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 13:27
Странную систему подводят,еще эти вакцины придумали..
ОПС
ОПС
сегодня в 11:23
Все это плохо. Очень.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:20
Не надо болеть
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:53
Вот как получилось то))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:25
Вот разносчики заразы и найдены.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:19
Все болеют, кроме моих друзей и знакомых
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