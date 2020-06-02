В Молдавии ждут ответа от РФС по поводу проведения товарищеского матча

Начальник департамента по связям с общественностью федерации футбола Молдавии Александр Греку заявил, что организация ждет ответа от РФС по вопросу проведения осенью товарищеского матча национальных команд.

Мы обсуждали с Российским футбольным союзом возможность проведения товарищеского матча против сборной России. Федерация футбола Молдавии очень хочет провести такой матч, для нас важно сыграть с таким сильным соперником, как сборная России. К сожалению, мы еще не получили ответа от РФС , мы его ждем.