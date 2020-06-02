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В Молдавии ждут ответа от РФС по поводу проведения товарищеского матча

сегодня, 11:35

Начальник департамента по связям с общественностью федерации футбола Молдавии Александр Греку заявил, что организация ждет ответа от РФС по вопросу проведения осенью товарищеского матча национальных команд.

Мы обсуждали с Российским футбольным союзом возможность проведения товарищеского матча против сборной России. Федерация футбола Молдавии очень хочет провести такой матч, для нас важно сыграть с таким сильным соперником, как сборная России. К сожалению, мы еще не получили ответа от РФС, мы его ждем.

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Все комментарии
wingback
wingback
сегодня в 14:29
Пусть пока стены штукатурят, чтоб время не терять...
Egorium
Egorium
сегодня в 13:02
Очень важный матч.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:49
РФС думает.
Mikki
Mikki
сегодня в 11:38, ред.
Чтобы снизить вероятность такого же бага с переходом на следующий месяц, наш программист ограничил возможность ставок с 00 до часа ночи 1-го числа. Так больше времени будет у скриптов сбросить очки и сформировать группы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:38
Думаю, договорятся.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:38
Рисковать не будем - отменим.
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