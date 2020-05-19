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РФС обратился к губернаторам РФ с просьбой разрешить клубам РПЛ тренировки

вчера, 21:02

Президент РФС Александр Дюков направил письмо губернаторам каждого региона, в котором выступают клуб или клубы РПЛ.

В обращении президент РФС попросил установить, что игроки, персонал, судьи и иные лица, прибывшие с территорий иных субъектов РФ или территорий иностранных государств для участия в организации и проведении матчей, должны освобождаться от необходимости продолжения соблюдения режима самоизоляции с момента подтверждения двух подряд отрицательных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию. К этим лицам не должен применяться режим обсервации. Дюков попросил разрешить клубам возобновить тренировочный процесс основных команд.

РФС просит применить данные меры, так как тестирование лиц, принимающих участие в организации матчей, будет обеспечено согласно протоколу возобновления турнира.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 22:56
поди скажут не велено...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:48
А Васька слушает, да ест... (((
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:22
Никто губернаторам не указ.
Faustello
Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 22:21
Тоже не понятно, вся страна пашет так или иначе, а рассусоливают - боже бедные футболисты подвергаются опасности!!!
Смех да и только.
cska1948
cska1948 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:15
На этот вопрос ещё Высоцкий ответил! Пишите в Спортлото"
cska1948
cska1948 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 22:14
Думаю, такие вопросы надо было ВНАЧАЛЕ согласовать с региональными властями, а затем объявлять дату возобновления чемпионата.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:14
а кому нам написать, чтобы нам тоже разрешили "тренировки"? Почему футболерам можно, а нам нет?
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:56
Дмаю ему пойдут навстречу.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:52, ред.
Как власти решат так и будет и никакой им Дюков не указ....
Almazny
Almazny
вчера в 21:45
Пора.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:37
Надо бы
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 21:37
На заводах работают тысячи людей, а эти что необычные какие? Гыгыгы
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:18
Каждый регион индивидуален!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:05
путин ближе и надёжнее))
Prichal
Prichal
вчера в 21:02
Очень своевременное обращение.
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