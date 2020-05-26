ГлавнаяНовости

РФС заявил о запуске проекта «Цифровой стадион»

сегодня, 09:51

Состоялось заседание Комитета по маркетингу РФС. Участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, нейминга лиг, а также согласовали предложенную маркетинговую стратегию, которая будет использована при реорганизации ПФЛ. По итогам заседания был принят в работу проект «Цифровой стадион» — медиа-платформа развлекательных онлайн-сервисов и медиаконтента, позволяющая погрузиться в атмосферу основных стадионов страны. Эту информацию прокомментировал председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев.

Для повышения привлекательности футбола для зрителей необходимо запускать принципиально новые продукты и форматы, основная цель которых создание эксклюзивного медиаконтента. С помощью проекта «Цифровой стадион» мы хотим обеспечить эффект присутствия зрителей для игроков и создать эффект сопричастности для болельщиков. С нашей точки зрения, запуск полноценной платформы с интерактивными функциями позволит любителям футбола почувствовать себя частью игры, находясь в любой точке мира. Большое внимание мы уделяем обсуждению будущего ребрендинга РФС и вариантам названий лиг. Единый нейминг является необходимым подходом для формирования общей стратегии позиционирования и коммуникации в футболе. На данный момент принята предложенная маркетинговая стратегия ПФЛ в качестве основного рабочего документа при реорганизации лиги.

Ранее ходили слухи, что «Аэрофлот» прекращает сотрудничество с РФС.

Все новости
Новый сезон чемпионата России планируют начать 2 или 5 августа
21 мая Комментарии34
Митрофанов: «Будем предпринимать меры, чтобы игроки РПЛ не заражались»
21 мая Комментарии18
РФС обратился к губернаторам РФ с просьбой разрешить клубам РПЛ тренировки
19 мая Комментарии21
Дюков объяснил, как будут распределены места, если сезон не закончат
15 мая Комментарии16
Дюков: «Возобновление чемпионата может привлечь интерес россиян к футболу»
15 мая Комментарии3
Стал известен текст аргументов РФС против возобновления сезона в РПЛ
15 мая Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:56
Цифровой стадион...цифровой болельщик...безалкогольное пиво...пепси без сахара...это все одного поля ягоды...
G12ridul
G12ridul
сегодня в 09:52
Очередной распил средств.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100