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Митрофанов: «Будем предпринимать меры, чтобы игроки РПЛ не заражались»

сегодня, 19:05

Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал о подготовке к возобновлению сезона в российской Премьер-Лиге.

Мы провели консультацию со штабом сборной и специалистами, которые готовят тренеров. Выработали период, который будет достаточным для восстановления команд — минимум 21 день. Мы не регулируем на сборах тренировочный период и здесь регулировать не будем.

Если ограничения сняты не будут, у нас есть резервная дата начала чемпионата 28 июня. Если чемпионат заранее возобновить будет невозможно, то будет его прекращать. Но это не значит, что новый сезон начнется 1 июля. Это значит, что мы будем ждать снятия ограничений и давать командам время на тренировки.

Есть ситуация, что где-то ограничения есть, а где-то нет. Спортивно ли это? Не готов утверждать. У нас в январе тоже нет условия для тренировок, у кого-то есть возможность уехать в ОАЭ или в Турцию. Если можно будет тренироваться на юге страны, почему бы не организовать там сборы?

Пока есть угроза, меры будут предприниматься, чтобы не заразить игроков.

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Брулин
Брулин
сегодня в 20:21
Полей мало на Юге.
Сомнительный профессионал.
Vinamoinen
Vinamoinen ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:07
У работников почты что ли?
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:06
Прям не в бровь, а в глаз попал с Митрофановым!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 20:04
Скопировал текст???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:04
А ты не обратил внимание на то что зам гендиректора РФС и бывший функционер Зенита Максим Митрофанов - одно и тоже лицо. Дюков хорошо пристроил своих соратников по Газпрому и Зениту. А нет ли в этом конфликта интересов как говорят юристы? Порядочность менеджмента и Газпрома и Зенита вызывает серьезные сомнения. А у тебя?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:03, ред.
Максим Митрофанов!!!! -Зам.генсека РФС!!!!
Это же бывший директор зенита.!!! Классно Дюков всех своих пристроил в РФС. Газпром ( зенит) - наше все-все!!!! Даешь РФС!!!! Круто!!!
И ещё бомжи будут всем говорить что они честно играют в РПЛ!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:49
Красиво говорит. Посмотрим как все сложится на самом деле???
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 19:44
Нефиг было отпускать легионеров домой. Они получают миллионы, могли и потерпеть в России, причем в шикарных условиях по сравнению с обычными людьми.
drug01
drug01
сегодня в 19:36
Здоровье прежде всего!!!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:35, ред.
В общем все вилами по воде писано.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:29
всё увидим скоро))
beefs
beefs
сегодня в 19:18
сложно все это, подождем...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:14
Если будут действовать эти правила то всё равно нет никакой гарантии
112910415
112910415
сегодня в 19:12
надо постараться всерьёз, без профанации и показухи
Erlov
Erlov
сегодня в 19:08
Время покажет результаты вашего труда.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:07
Игроки зажрались, и поэтому позаражались.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:06
Хотелось бы на это посмотреть
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