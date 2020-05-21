Митрофанов: «Будем предпринимать меры, чтобы игроки РПЛ не заражались»

Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал о подготовке к возобновлению сезона в российской Премьер-Лиге.
Мы провели консультацию со штабом сборной и специалистами, которые готовят тренеров. Выработали период, который будет достаточным для восстановления команд — минимум 21 день. Мы не регулируем на сборах тренировочный период и здесь регулировать не будем.
Если ограничения сняты не будут, у нас есть резервная дата начала чемпионата 28 июня. Если чемпионат заранее возобновить будет невозможно, то будет его прекращать. Но это не значит, что новый сезон начнется 1 июля. Это значит, что мы будем ждать снятия ограничений и давать командам время на тренировки.
Есть ситуация, что где-то ограничения есть, а где-то нет. Спортивно ли это? Не готов утверждать. У нас в январе тоже нет условия для тренировок, у кого-то есть возможность уехать в ОАЭ или в Турцию. Если можно будет тренироваться на юге страны, почему бы не организовать там сборы?
Пока есть угроза, меры будут предприниматься, чтобы не заразить игроков.
Сомнительный профессионал.
Сомнительный профессионал.
Это же бывший директор зенита.!!! Классно Дюков всех своих пристроил в РФС. Газпром ( зенит) - наше все-все!!!! Даешь РФС!!!! Круто!!!
И ещё бомжи будут всем говорить что они честно играют в РПЛ!
Это же бывший директор зенита.!!! Классно Дюков всех своих пристроил в РФС. Газпром ( зенит) - наше все-все!!!! Даешь РФС!!!! Круто!!!
И ещё бомжи будут всем говорить что они честно играют в РПЛ!