Митрофанов: «Будем предпринимать меры, чтобы игроки РПЛ не заражались»

Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал о подготовке к возобновлению сезона в российской Премьер-Лиге.

Мы провели консультацию со штабом сборной и специалистами, которые готовят тренеров. Выработали период, который будет достаточным для восстановления команд — минимум 21 день. Мы не регулируем на сборах тренировочный период и здесь регулировать не будем.

Если ограничения сняты не будут, у нас есть резервная дата начала чемпионата 28 июня. Если чемпионат заранее возобновить будет невозможно, то будет его прекращать. Но это не значит, что новый сезон начнется 1 июля. Это значит, что мы будем ждать снятия ограничений и давать командам время на тренировки.

Есть ситуация, что где-то ограничения есть, а где-то нет. Спортивно ли это? Не готов утверждать. У нас в январе тоже нет условия для тренировок, у кого-то есть возможность уехать в ОАЭ или в Турцию. Если можно будет тренироваться на юге страны, почему бы не организовать там сборы?

Пока есть угроза, меры будут предприниматься, чтобы не заразить игроков.