Дюков объяснил, как будут распределены места, если сезон не закончат

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как будут распределены места в турнирной таблице в случае недоигровки чемпионата, а также объяснил, почему отменены стыковые матчи:
Если случится так, что нам все-таки не удастся доиграть чемпионат до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят.
Мы пытались разработать меры для доигровки ФНЛ, но это трудно сделать, не подвергнув их риску. Регламент РПЛ для ФНЛ было бы трудно выполнить. Мы понимаем, что финансово им будет труднее выполнить требования регламента. Использование регулярных рейсов опаснее.
Что касается отмены стыковых матчей, то мы не доиграли турнир, поэтому здесь любое решение будет не до конца справедливым. Данное решение мотивировано конкретной ситуацией в таблице. Аргументы следующие: проведение мини-турнира — это новый турнир, форматы которого должны отдельно согласовываться. При создании нового турнира нужно аннулировать уже существующее первенство. К тому же нужно применять единый подход и принцип, если бы мы создали мини-турнир ФНЛ, то его нужно было бы создавать и в РПЛ. А если посмотреть на календарь, то вы увидите, что на стыковые матчи нет дат. Поэтому мы отказались от них. Кто-то всегда будет не согласен.
Сразу мелочь ухахаха. Мелочь не мелочь, но при этом дают кабинетное еврокубковое место. Договоривай полностью великалепный
Сразу мелочь ухахаха. Мелочь не мелочь, но при этом дают кабинетное еврокубковое место. Договоривай полностью великалепный
За второе, третье, четвертое, пятое место кабинетный кубок не дают!))))))
За второе, третье, четвертое, пятое место кабинетный кубок не дают!))))))