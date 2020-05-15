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Дюков объяснил, как будут распределены места, если сезон не закончат

сегодня, 15:19

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как будут распределены места в турнирной таблице в случае недоигровки чемпионата, а также объяснил, почему отменены стыковые матчи:

Если случится так, что нам все-таки не удастся доиграть чемпионат до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят.

Мы пытались разработать меры для доигровки ФНЛ, но это трудно сделать, не подвергнув их риску. Регламент РПЛ для ФНЛ было бы трудно выполнить. Мы понимаем, что финансово им будет труднее выполнить требования регламента. Использование регулярных рейсов опаснее. 

Что касается отмены стыковых матчей, то мы не доиграли турнир, поэтому здесь любое решение будет не до конца справедливым. Данное решение мотивировано конкретной ситуацией в таблице. Аргументы следующие: проведение мини-турнира — это новый турнир, форматы которого должны отдельно согласовываться. При создании нового турнира нужно аннулировать уже существующее первенство. К тому же нужно применять единый подход и принцип, если бы мы создали мини-турнир ФНЛ, то его нужно было бы создавать и в РПЛ. А если посмотреть на календарь, то вы увидите, что на стыковые матчи нет дат. Поэтому мы отказались от них. Кто-то всегда будет не согласен.

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Nekit92
Nekit92 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 19:58, ред.
Хахахаха хахахахаха хахахахаха ахахахахахаха хахахахаха

Сразу мелочь ухахаха. Мелочь не мелочь, но при этом дают кабинетное еврокубковое место. Договоривай полностью великалепный
oFANATo
oFANATo ответ Nekit92 (раскрыть)
сегодня в 19:07, ред.
Еврокубковое место это мелочь по сравнению с кабинетным чемпионством.

За второе, третье, четвертое, пятое место кабинетный кубок не дают!))))))
112910415
112910415
сегодня в 18:37
чтоб все довольны, такого точно не будет
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:22
Правильно было сделать по типу плей-офф. И дело с концом.
Nekit92
Nekit92 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 17:12
И для цска объявят кабинетное еврокубковое место. Договаривай полностью)))))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:17
Дюков:" Не доиграем по спортивному принципу объявим зенит кабинетным чемпионом!"))))
Legend 6
Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 16:15
Боитесь даже в ЛЕ не попасть?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:13
и как всегда мы не виноваты-это обстоятельства))) а почему не заменить 4 на 4 команды в таком случаи раз стыки по вашему мнению играть некогда)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:55
У Фрола тогда, за место ягоды, будет арбуз).
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:27
Сезон надо заканчивать.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:26
Надо доиграть!!!
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