Дюков объяснил, как будут распределены места, если сезон не закончат

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как будут распределены места в турнирной таблице в случае недоигровки чемпионата, а также объяснил, почему отменены стыковые матчи:

Если случится так, что нам все-таки не удастся доиграть чемпионат до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят.

Мы пытались разработать меры для доигровки ФНЛ , но это трудно сделать, не подвергнув их риску. Регламент РПЛ для ФНЛ было бы трудно выполнить. Мы понимаем, что финансово им будет труднее выполнить требования регламента. Использование регулярных рейсов опаснее.