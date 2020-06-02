ГлавнаяНовости

Игроки «Челси» встали на одно колено, почтив память Джорджа Флойда

вчера, 16:35

Футболисты «Челси» почтили память Джорджа Флойда - гражданина США, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции.

Игроки лондонской команды встали на одно колено, создав расстановку в виде буквы «H», обозначающую «Human» (Человек). Фотографию в твиттере опубликовал полузащитник Рубен Лофтус-Чик.

«Всему есть предел. Все мы люди. Вместе мы сильнее», — подписал фото Лофтус-Чик.

Тем временем стало известно, что «Челси» предлагает ввести девять замен в матчах АПЛ.

Все новости
АПЛ разрешила клубам проводить товарищеские игры
Вчера, 19:32 Комментарии8
В Ла Лиге и Сегунде 160 человек переболели коронавирусом
Вчера, 15:44 Комментарии3
«Брешиа» проведёт собрание и обсудит разрыв контракта с Балотелли
31 мая Комментарии6
Хавбек «Ливерпуля» отказался перейти в «Реал» из-за неприязни к Рамосу
31 мая Комментарии21
ФИФА вспомнила матч Холанда, в котором он забил 9 голов
30 мая ВидеоКомментарии6
ОфициальноЧемпионат Грузии возобновится 25 июня
30 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan ответ cevin cigan (раскрыть)
вчера в 22:51
это расизм в его высшем проявлении...белый не человек в их понятии но по негру будем все убиваться...какая мерзость...сколько таких случаев в мире когда погибают люди...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:28
Мир сошёл с ума!!!
311
311 ответ Laziale_Brest_BY (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:44
Скандал разгорелся из-за того, что он чёрный, они там итак святые!)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:51
интересно чей приказ)))
beefs
beefs
вчера в 16:46
надо же, помянули...
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 16:44
А нашего Васька если полицай грохнет, они тоже на колено присядут?
drug01
drug01
вчера в 16:38
Молодцы! Все по делу....
13ROS13
13ROS13
вчера в 16:37
Очень правильно поступили.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100