Игроки «Челси» встали на одно колено, почтив память Джорджа Флойда

Футболисты «Челси» почтили память Джорджа Флойда - гражданина США , погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции.

Игроки лондонской команды встали на одно колено, создав расстановку в виде буквы «H», обозначающую «Human» (Человек). Фотографию в твиттере опубликовал полузащитник Рубен Лофтус-Чик.

«Всему есть предел. Все мы люди. Вместе мы сильнее», — подписал фото Лофтус-Чик.

Enough is enough. We are all HUMANS. Together we are stronger. #BlackLivesMatter ✊✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 pic.twitter.com/3cyRSrDxWM