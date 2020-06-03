«Челси» может переключить внимание с Дембеле на Вернера

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сегодня, 09:20

«Челси» намерен усилить атаку в ближайшее трансферное окно. Лондонцы интересуются нападающим «Лиона» . В январе они уже пытались подписать игрока, однако его клуб потребовал за трансфер 80 миллионов фунтов стерлингов, и в итоге сделка сорвалась. Если «Челси» вновь не сумеет согласовать стоимость Дембеле, «синие» могут переключить внимание на форварда «РБ Лейпциг» , сообщает источник со ссылкой на ESPN.

Отметим, по слухам, на Вернера претендует «Ливерпуль». При этом в услугах игрока также заинтересован «Манчестер Юнайтед».