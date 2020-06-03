«Челси» может переключить внимание с Дембеле на Вернера

«Челси» намерен усилить атаку в ближайшее трансферное окно. Лондонцы интересуются нападающим «Лиона» Муссой Дембеле. В январе они уже пытались подписать игрока, однако его клуб потребовал за трансфер 80 миллионов фунтов стерлингов, и в итоге сделка сорвалась. Если «Челси» вновь не сумеет согласовать стоимость Дембеле, «синие» могут переключить внимание на форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, сообщает источник со ссылкой на ESPN.
Отметим, по слухам, на Вернера претендует «Ливерпуль». При этом в услугах игрока также заинтересован «Манчестер Юнайтед».