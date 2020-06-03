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«Реал» намерен подписать Санчо в 2021 году

сегодня, 09:49

«Реал» продолжает интересоваться полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо. Вместе с тем «сливочные» не намерены приобретать игрока в ближайшее трансферное окно. Мадридский клуб готов подождать до лета 2021 года. Если к этому времени Санчо не покинет «Боруссию», «Реал», вероятно, попытается оформить его трансфер, сообщает источник со ссылкой на AS.

Отметим, ранее стало известно, что «Ювентус» выбыл из борьбы за Санчо.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:25
В этом сезоне у всех финансовые проблемы.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:23
Он перейдет в МЮ, Реал пусть Мбаппе берет
shlomo
shlomo
сегодня в 10:10
До этого надо еще дожить
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 10:08
Да сколько можно слухов уже... Реал всегда "намерен", но уже несколько ТО без норм трансферов.
Мбаппе, Неймар, Кейн, Саллах, Мане, Погба, и т.д... Теперь вот Санчо.

А в итоге будет играть кент Зидана-Бензема.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 09:50
посмотрим как подпишут
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