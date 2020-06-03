«Реал» намерен подписать Санчо в 2021 году

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сегодня, 09:49

«Реал» продолжает интересоваться полузащитником дортмундской «Боруссии» . Вместе с тем «сливочные» не намерены приобретать игрока в ближайшее трансферное окно. Мадридский клуб готов подождать до лета 2021 года. Если к этому времени Санчо не покинет «Боруссию», «Реал», вероятно, попытается оформить его трансфер, сообщает источник со ссылкой на AS.

Отметим, ранее стало известно, что «Ювентус» выбыл из борьбы за Санчо.