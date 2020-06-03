«Реал» намерен подписать Санчо в 2021 году

«Реал» продолжает интересоваться полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо. Вместе с тем «сливочные» не намерены приобретать игрока в ближайшее трансферное окно. Мадридский клуб готов подождать до лета 2021 года. Если к этому времени Санчо не покинет «Боруссию», «Реал», вероятно, попытается оформить его трансфер, сообщает источник со ссылкой на AS.
Отметим, ранее стало известно, что «Ювентус» выбыл из борьбы за Санчо.
Мбаппе, Неймар, Кейн, Саллах, Мане, Погба, и т.д... Теперь вот Санчо.
А в итоге будет играть кент Зидана-Бензема.
Мбаппе, Неймар, Кейн, Саллах, Мане, Погба, и т.д... Теперь вот Санчо.
А в итоге будет играть кент Зидана-Бензема.