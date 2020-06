Защитник Венделл продлил контракт с «Байером». Об этом сообщает официальный твиттер леверкузенского клуба.

Новое соглашение бразильца рассчитано до 2022 года.

🚨✍️ Contract Extension ✍️🚨



🇧🇷 Wendell has extended his current deal with the Werkself! 🇧🇷 pic.twitter.com/kMhTJVWux3