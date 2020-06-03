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Депай хочет получить предложения от топ-клубов

сегодня, 08:19

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай намерен перебраться в топ-клуб.

Как сообщается, «Лион» хочет продлить контракт с 26-летним голландцем, но сам игрок не спешит ставить подпись под новым соглашением. Депай ждет предложения от топ-клуба.

Однако нынешним летом у форварда «Лиона» будет не так много предложений. Европейские гранды не хотят осуществлять трансфер Депая, ведь игрок только недавно восстановился после серьезной травмы. Также топ-клубы боятся повторения истории игрока в «Манчестер Юнайтед», где голландец так и не смог до конца раскрыть свой потенциал.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:40
А предложения должны быть.
beefs
beefs
сегодня в 08:32
Надейся и жди...
asraeil
asraeil
сегодня в 08:23
Не на столько хорошо играет...
mg626g7g93s3
mg626g7g93s3
сегодня в 08:22
Ленив он для этого
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