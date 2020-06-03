Депай хочет получить предложения от топ-клубов

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сегодня, 08:19

Нападающий «Лиона» намерен перебраться в топ-клуб.

Как сообщается, «Лион» хочет продлить контракт с 26-летним голландцем, но сам игрок не спешит ставить подпись под новым соглашением. Депай ждет предложения от топ-клуба.

Однако нынешним летом у форварда «Лиона» будет не так много предложений. Европейские гранды не хотят осуществлять трансфер Депая, ведь игрок только недавно восстановился после серьезной травмы. Также топ-клубы боятся повторения истории игрока в «Манчестер Юнайтед», где голландец так и не смог до конца раскрыть свой потенциал.