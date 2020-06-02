РПЛ с вами не по пути! Для них футбольный сезон завершен

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вчера, 19:00

Вопреки рекомендациям УЕФА и РФС , не все футболисты останутся при клубах до конца сезона 2019/20. «Соккер.ру» — о самых заметных потерях клубов РПЛ .

В европейском футболе традиционная дата окончания контрактов — 30 июня. К этой дате все соревнования предыдущего сезона должны быть завершены, а футболисты и тренеры с завершающимися договорами становятся свободными агентами и часто уже 1 июля официально переходят в новые клубы. Вынужденный весенний локаут в футболе из-за проклятой хвори сдвинул привычные даты: многие контракты истекут 30 июня, спустя пару недель после рестарта сезона.

УЕФА и РФС в таких случаях рекомендуют продлевать аренды и подписывать экспресс-договора на два месяца, однако клубы вправе действовать по-своему, поэтому в РПЛ у нас набрался уже не один десяток «отставников», которые завершили бы чемпионат, иди все своим чередом, но вместо этого вынуждены будут оставаться без футбола до следующего сезона. Это касается только футболистов, тренеры могут найти новую работу в любое время. Самая знатная персона из не продленных — конечно же, Юрий Павлович Сёмин.

Тренеры

Юрий Сёмин («Локомотив»)

Главный скандал футбольного безвременья в России и огромная боль всех поклонников «Локомотива»: возомнившие себя богами боссы схватили Легенду клуба грязными руками и вышвырнули прочь, поставив на его место никому не известного сербского тренера, который и к прямым обязанностям-то приступить не может, потому что сидит на карантине в отеле. Если регулярно заходите на «Соккер.ру», то знаете и о коварном Кикнадзе, и о борьбе Сёмина, и о подковерных играх. Сейчас просто констатируем факт: Юрий Павлович не доработает в «Локомотиве» до конца сезона, по итогам которого мог в третий раз подряд вывести «железнодорожников» в Лигу чемпионов. К слову, из профессии 73-летний специалист уходить не собирается, его уже сватают в тульский «Арсенал».

Константин Емельянов («Оренбург»)

Недолго тренировал «Оренбург» Константин Емельянов, вернее, по времени-то прилично — почти полгода, но фактически он возглавлял команду всего лишь в четырех матчах РПЛ (победа, два поражения и ничья). У Емельянова был контракт до конца сезона, новое руководство клуба решило не продлевать отношения со специалистом. Константин Владиленович признался, что произошедшее стало для него полнейшей неожиданностью и добавил кое-что еще:

После всех событий действительно создаётся ощущение, что команду не очень хотят видеть в РПЛ . В беседах все говорили, что стоит задача остаться в РПЛ . Правду мы всё равно не узнаем. Напрямую никто ничего не скажет. Сможет ли команда остаться в РПЛ ? Будет тяжело. Сейчас нет Деспотовича, это сильный игрок, да и календарь у «Оренбурга» очень сложный.

Футболисты

Андре Шюррле («Спартак») — вернулся в дортмундскую «Боруссию»

Прошлым летом «Спартак» подписал очень громкое имя: Шюррле — чемпион мира, автор результативного паса в финале ЧМ -2014 и дубля в ворота Бразилии в умопомрачительном полуфинале. Увы, за 5 лет Андре деградировал до такого уровня, который не позволяет ему даже на уровне РПЛ стабильно показывать звездный футбол. Немец сыграл несколько сильных матчей на старте спартаковской карьеры, но потом болел, лечился и «помогал адаптироваться молодежи». Эту функцию Томас Цорн ставит в заслугу Шюррле, но провал Андре ничем не оправдать. Логично, что «Спартак» отказался от услуг чемпиона мира при первой возможности. Интересно, Андре будет играть в футбол?

Адиль Рами («Сочи») — свободный агент

Другой бракованный чемпион мира, причем более свежий — 2018 года, приземлился в Сочи, но уже покинул одноименную команду, так и не сыграв ни одного матча в РПЛ . По слухам, Рами скрыл от «Сочи» тяжелую травму колена, несовместимую с профессиональной спортивной карьерой. Клуб аннулировал контракт француза, но адвокаты футболиста грозят проблемами с ФИФА и судом. Когда уже клубы РПЛ перестанут вестись на звонкие имена? Сколько еще нужно Маркизио, Шюррле, Рами, чтобы до всех дошло?

Жоау Мариу («Локомотив»)

Вслед за двумя чемпионами мира покидает РПЛ и чемпион Европы, но он-то был настоящей боевой единицей «Локомотива», при Сёмине имел твердое место в стартовом составе, систематически конструировал креативную игру железнодорожников в центре поля, пока Миранчуки прикидывались свободными радикалами. Аренда португальца истекает 30 июня, «Локомотив» не станет выкупать контракт Жоау у «Интера», да и продлевать командировку Мариу до конца сезона никто не собирается. Оптимизация расходов, такие дела.

Джордже Деспотович («Оренбург»)

«Оренбург» рушится на глазах, в оставшихся матчах сезона уральский клуб будет обходиться без своего лучшего бомбардира Джордже Деспотовича (8 голов в 20 матчах). Сербу предлагали доиграть сезон бесплатно, но он предпочел уйти и заняться поисками нового клуба. Велика вероятность, что следующий сезон Деспотович начнет в РПЛ , причем в составе уже более статусной команды: им интересуются ЦСКА и «Ростов». Переговоры продолжаются.

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Судьба Мельгарехо была решена, пожалуй, еще год назад, когда утвердили новый лимит на легионеров в РПЛ . Содержать иностранцев без твердого места в основе и каких-то специальных навыков стало невыгодно. Лоренцо в «Спартаке» Тедеско — дублер бразильца Айртона слева в обороне, в весенних матчах он сыграл около 20 минут. Парагваец останется в России до 30 июня, в ближайший месяц он планирует найти новую команду, интерес Мельгарехо проявляют клубы Турции и Греции.

Михаил Меркулов («Урал»)

Меркулов провел в «Урале» пять лет, но зимой, за полгода до окончания контракта, захотел уйти. Григорий Иванов не терпит сопливых сцен и полюбовных расставаний, поэтому сослал защитника в дубль, где он и отсиживался до окончания контракта. 31 мая Меркулов официально освободился из «рабства», обыграл сценку с Добби из «Гарри Поттера» в «Инстаграме», за что получил от Иванова титул «дебил дебилом». Ожидается, что следующий сезон Михаил начнет в составе «Рубина».

Александр Анюков («Крылья Советов»)

Возвращение Анюкова в «Крылья Советов» не выдалось триумфальным, опытный защитник много ошибался и редко куда успевал, поэтому его решение не доигрывать сезон не удивило. Анюков завершает карьеру футболиста и намерен стать тренером.