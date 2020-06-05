Балахнин: «Богатые клубы РПЛ смогут переманивать игроков ещё чаще»

05 июня 2020, 02:16

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, как экономический кризис повлияет на трансферный рынок в чемпионате России.

У богатых российских клубов будет ещё больше возможностей забирать футболистов у менее обеспеченных команд. Как это было в 1990-е, когда «Спартак» скупал всех вокруг и был самым сильным в стране. Многим придётся только выживать и работать в большей степени на то, чтобы отдавать игроков. Этот формат может сделать лидеров РПЛ ещё сильнее, но только на внутренней арене, а не на международной.

Напомним, 18 мая «Спартак» выкупил арендованного у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева.

VAN ARM
VAN ARM
05 июня 2020 в 11:00
ты с луны или с иглы только слез?))))))))
ABir
ABir
05 июня 2020 в 05:56
Открыл америку. Так всегда было и не только в футболе.
Caniggia
Caniggia
05 июня 2020 в 05:09
Короче, беспредел и потеря спортивного интереса к РПЛ только усилятся.
mihaluch
mihaluch
05 июня 2020 в 05:03
В девяностые Спартак скупил всю сборную Советского Союза.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 июня 2020 в 04:28
Как будто раньше такого не было.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня 2020 в 02:28
Так было всегда.
