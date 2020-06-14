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«Реал» одержал победу над «Эйбаром»

14 июня 2020, 22:24
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарМатч завершен

В матче 28-го тура испанской Примеры «Реал» обыграл «Эйбар». Голами в составе «сливочных» отметились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело.

В турнирной таблице «Реал» на второй строчке (59 очков), «Эйбар» на 16-м месте (27 очков).

Мадрид, стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано

«Реал» — «Эйбар» 3:1 (3:0)
Голы: Кроос 4, Рамос 30, Марсело 37Бигас 60

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Менди 46), Варан, Рамос (Габриэль Милитао 61), Марсело, Модрич (Вальверде 84), Каземиро, Кроос, Родриго (Бэйл 61), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 61)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Эйбар»: Дмитрович, Робер, Оливейра, Арбилья (Бургос 84), Рафа (Бигас 58), Альварес, Орельяна (Леон 57), Кристофоро, Эспозито, де Бласис (Инуи 78), Кике (Энрих 58)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

Предупреждения: Каземиро 47, Кристофоро 90+3

Судья: Куадра Фернандес.

Ранее в этом же туре «Барселона» разгромила «Мальорку».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
15 июня 2020 в 21:08
Всех болел Реала с уверенной победой после перерыва на коронороно, матч не удалось посмотреть, но вроде неплохо получилось. Всем здоровья.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
15 июня 2020 в 15:03
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    15 июня 2020 в 12:58
    Всего 60 постов после победы Реала из них только 20 болельщиков Реала написали несколько постов и два моих,так же и Барса,потому что глоры ппиходят и уходят, глоры всюду
    амурец
    амурец ответ бензиновый учитель физкультуры (комментарий удален) (раскрыть)
    15 июня 2020 в 11:44
    запоминается последнее
    амурец
    амурец ответ бензиновый учитель физкультуры (комментарий удален) (раскрыть)
    15 июня 2020 в 11:04, ред.
    тем не менее барселону то натянули
    амурец
    амурец ответ Funny_Smailik (раскрыть)
    15 июня 2020 в 11:02
    вчера одолели Мальорку, а радости как будто ЛЧ выиграли
    Ми Ша
    Ми Ша ответ 070maks (раскрыть)
    15 июня 2020 в 09:55
    Я и не писал, что только у Реала такое оформление, передал свои впечатления, да и игры других команд Ла Лиги я не смотрю.
    070maks
    070maks
    15 июня 2020 в 08:55
    "Сливочные" нанесли всего шесть ударов по воротам соперника.

    Это худший результат для команды Зидана в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании
    070maks
    070maks ответ Ми Ша (раскрыть)
    15 июня 2020 в 08:50
    Вообще-то такое оформление у всех клубов ла лиги, а не у реала
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    15 июня 2020 в 08:43
    Одолели Эйбар. А радости полные штаны как будто Ла Лигу выиграли =)
    КюнваГ
    КюнваГ ответ allemz (раскрыть)
    15 июня 2020 в 08:01
    Будет, будет. Пройдет Реал голубчиков из Манчестера
    КюнваГ
    КюнваГ ответ di byadjo (комментарий удален) (раскрыть)
    15 июня 2020 в 07:59
    И заняли последнее место в группе)
    амурец
    амурец ответ di byadjo (комментарий удален) (раскрыть)
    15 июня 2020 в 07:42
      Ми Ша
      Ми Ша
      15 июня 2020 в 06:45
      Приветствую всех Мадридистов! С возвращением и первой победой). По игре все отписались, добавить особо нечего, а вот стадион никто не отметил. По-моему отличное решение доиграть сезон на «Альфредо ди Стефано», очень уютный стадион, поле подготовлено на уровне, понравилось решение с трибуной, не было ощущения, что пусто, ещё если не ошибаюсь, было звуковое сопровождение с шумом болельщиков (смотрел в относительной тишине, время было поздно), в общем Реал подошёл ответственно и креативно к играм в сложившейся ситуации, что меня лично только порадовало. Надеюсь стадион имени великого чемпиона принесёт удачи Мадриду, пока Бернабеу обретает новый облик.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      15 июня 2020 в 06:36, ред.
      Просто инфа...))
      Зидан проводит 200-й матч во главе «Реала». Больше только у Дель Боске и Муньоса
      Кроос забил 6-й гол в сезоне во всех клубных турнирах. Это его рекорд за «Реал»
      Рамос забил ногой с игры впервые с 2017 года
      19 игроков «Реала» забивали в этом сезоне Ла Лиги. Это рекорд среди клубов топ-5 лиг.
      Асенсио не игравший почти 11 месяцев так и не вышел на поле,но уже в заявке.
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      15 июня 2020 в 06:36
      не мудрено что грозаз эйбаров победил
      Великий Император
      Великий Император
      15 июня 2020 в 06:03
      Ммда все еще защитники забивают голы, гдееен снайперыыыы , без нападающих против МС сольём , какие ж тупые трансферы в Реале... зачем купили среднего игрока Йовича , лучше бы купили Неймара
      112910415
      112910415
      15 июня 2020 в 05:56
      серьёзный успех
      ATG
      ATG
      15 июня 2020 в 02:43
      Повезло сливочным. 3-3 более справедливый счёт
      gentlewolf
      gentlewolf
      15 июня 2020 в 01:30
      Голы - номинальный опорник и два защитника:)
      Комбинация приведшая к голу Рамоса - шикарная!
      Mangur
      Mangur
      15 июня 2020 в 01:11
      Удивительно. Неожидал от реала.
      zsb1961
      zsb1961
      15 июня 2020 в 01:06
      Предсказуемый результат.
      ermak6848
      ermak6848
      15 июня 2020 в 00:21
      С Победой фк " РЕАЛ "!
      амурец
      амурец
      15 июня 2020 в 00:12
      Все закономерно, с победой
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      15 июня 2020 в 00:09
      Реал очень сильная команда,забил на своем поле три мяча Эйбару и пропустил только один.Великолепно,не ожидал.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      14 июня 2020 в 23:57
      Не фанат Реала, но гол который забил Рамос, это просто было разыграно на высшем уровне.
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS
      14 июня 2020 в 23:56
      во 2м тайме расслабились
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
      14 июня 2020 в 23:41, ред.
      это первый матч за три месяца. Связки должны наиграться, Азар ещё далеко не в форме, впрочем как и все
      Zenit_84
      Zenit_84
      14 июня 2020 в 23:33
      Не сильно крупно
      Caniggia
      Caniggia
      14 июня 2020 в 23:18
      Ожидаемо, на классе.
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