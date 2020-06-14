«Реал» одержал победу над «Эйбаром»

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14 июня 2020, 22:24

В матче 28-го тура испанской Примеры «Реал» обыграл «Эйбар». Голами в составе «сливочных» отметились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело.

В турнирной таблице «Реал» на второй строчке (59 очков), «Эйбар» на 16-м месте (27 очков).

Мадрид, стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано

«Реал» — «Эйбар» 3:1 (3:0)

Голы: Кроос 4, Рамос 30, Марсело 37 — Бигас 60

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Менди 46), Варан, Рамос (Габриэль Милитао 61), Марсело, Модрич (Вальверде 84), Каземиро, Кроос, Родриго (Бэйл 61), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 61)

Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Эйбар»: Дмитрович, Робер, Оливейра, Арбилья (Бургос 84), Рафа (Бигас 58), Альварес, Орельяна (Леон 57), Кристофоро, Эспозито, де Бласис (Инуи 78), Кике (Энрих 58)

Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

Предупреждения: Каземиро 47, Кристофоро 90+3

Судья: Куадра Фернандес.

Ранее в этом же туре «Барселона» разгромила «Мальорку».